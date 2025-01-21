肉毒桿菌中毒｜31歲港女深圳九龍城廣場注射後不適　目前情況穩定

衞生署衞生防護中心今日（21日）公布正調查一宗懷疑在內地注射肉毒桿菌毒素後出現肉毒中毒的個案，涉及一名31歲女病人，根據病人提供資料，她於上周一（13日）在深圳東門九龍城廣場，接受聲稱肉毒桿菌毒素注射，但未能確定有關注射人員的專業資格。數天後，她出現四肢乏力、吞嚥困難和氣促，昨日（20日）將軍澳醫院求診，同日入院，目前情況穩定。臨床診斷懷疑她因注射肉毒桿菌毒素導致中毒。衞生防護中心再次呼籲，只應由註冊醫生處方和注射肉毒桿菌毒素。



31歲女病人上周一（13日）在深圳東門九龍城廣場接受聲稱肉毒桿菌毒素注射，數天後，她出現四肢乏力、吞嚥困難和氣促，昨日（20日）將軍澳醫院求診，同日入院。

病人未能確定有關注射人員的專業資格

個案涉及一名過往健康良好的31歲女病人，根據其提供資料，她於上周一在深圳東門九龍城廣場接受聲稱肉毒桿菌毒素注射，但她未能確定有關注射人員的專業資格。

注射後數天四肢乏力、吞嚥困難和氣促 留醫將軍澳醫院

數天後，她開始出現四肢乏力、吞嚥困難和氣促，昨日到將軍澳醫院求診，同日入院，目前情況穩定，臨床診斷懷疑她因注射肉毒桿菌毒素導致中毒。

衞生防護中心指已將個案通報內地有關當局，而涉事地方名稱仍調查中。衞生防護中心發言人說，在香港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。

衞生防護中心：在香港以外地區接受注射必須特別謹慎

在香港以外地區接受注射，必須特別謹慎，確認有關人員合資格或已向相關當局註冊執業，一旦有來源不明的針劑，應拒絕接受注射，如有不適，應盡快向合資格醫護專業人員求診。