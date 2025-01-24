肉毒桿菌中毒｜38歲港女在深圳深房廣場注射後不適　返港不適留醫

一名38歲女子本月在深圳羅湖「深圳悅己悅心醫療美容醫院」接受聲稱是肉毒桿菌毒素注射後，翌日出現氣促、心悸、暈眩和疲乏，並到北區醫院求診入院，其後吞嚥困難及四肢乏力，懷疑因注射肉毒桿菌毒素導致中毒，該病人未能確定有關注射人員的專業資格。衞生署衞生防護中心正調查個案，並已通報內地當局。



一名38歲女子本月在內地接受聲稱是肉毒桿菌毒素注射後，不適入住北區醫院。（資料圖片）

衞生防護中心指，個案是一名過往健康良好的38歲女病人，據其提供的資料，她於1月12日在內地接受聲稱肉毒桿菌毒素注射，但未能確定有關注射人員的專業資格；翌日（13日）開始感覺氣促、心悸、暈眩和疲乏。

病人於1月17日到北區醫院求診，同日入院接受觀察，她其後出現吞嚥困難和四肢乏力，接受治理後情況一直穩定。臨床診斷懷疑她因注射肉毒桿菌毒素導致中毒。中心已將個案通報內地有關當局，流行病學調查仍在進行中。

據病人透露，其接受注射的相關處所為深圳悅己悅心醫療美容醫院，地址是羅湖區南湖街道嘉北社區人民南路3005號深房廣場3層。

衞生防護中心。（資料圖片）

防護中心發言人指，在香港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷；在香港以外地區接受注射，必須特別謹慎，確認有關人員合資格或已向相關當局註冊執業。一旦有來源不明的針劑，應拒絕接受注射，如有不適，應盡快向合資格醫護專業人員求診。

中心稱，由於中毒病人的相關肌肉會受影響，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的其他範圍，故病人有機會出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、說話或呼吸等方面出現問題。這些徵狀可能在注射後數小時、數日或數星期出現。