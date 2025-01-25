港女疑打肉毒桿菌後不適　涉事深圳美容院稱合規範　盼與事主跟進

衞生署衞生防護中心4天內公布兩宗在內地注射肉毒桿菌後疑肉毒中毒個案，其中一宗是周五（24日）公布一名38歲女子在深圳羅湖「深圳悅己悅心醫療美容醫院」接受注射。

《香港01》今（25日）到該美容院了解情況，老闆稱已接到通報，且重視事件，惟數度與涉事病人接觸，對方拒絕提供診斷證明，也拒院方派員看望，只要求賠償，指公司雖已向肉毒桿菌廠商報備，但因未能拿出醫療證明無法有更多跟進工作。

她強調美容院一切符合規範，所有相關醫生都持有資格證明，強調若有醫療證明，必然會負責到底，又指美容院有三分之一顧客是港人，事件已造成影響。



「深圳悅己悅心醫療美容醫院」佔商廈三樓B座全層，須搭專用電梯才能到達，美容院裝橫較新，營業執照及相關牌照掛在接待處當眼位置。（香港01記者攝）

昨日香港衞生署公布的懷疑肉毒桿菌後中毒個案，涉及的美容醫院位於深圳羅湖區一個商廈內，現場所先視察，商廈底三層是商場，但大多是「吉鋪」，加上臨近農曆新年，只有數間店鋪有開。目測大廈內至少6間屬醫美中心，但有數間疑似許久未有營業。

營業執照及相關牌照掛在接待處當眼位置

「深圳悅己悅心醫療美容醫院」則佔商廈三樓B座全層，須搭專用電梯才能到達，美容院裝橫較新，營業執照及相關牌照掛在接待處當眼位置，也設有電子屏幕顯示各項服務收費，所有價目一目了然。

老闆呼無奈 聲稱事主拒提供診斷書讓院方向藥廠跟進

該老闆接受訪問直呼無奈，稱接到通報後十分重視事件，並多次向事主要求提供診斷書，以便向藥廠跟進，惟事主均拒絕提供，美容院曾提出可到醫院探望了解情況，對方亦堅拒。

據底下名錄，目測大廈內至少6間屬醫美中心，但有數間疑似許久未有營業。（香港01記者攝）

她稱，因重視事件已即時向提供的藥廠匯報事主疑出現敏感情況，她聲稱供應商是國藥集團，信譽良好，對方接到匯報後已即時索取醫生證明，但因未能提供而無辦法跟進。

美容院不會推卸責任 強調所有醫生均持牌及合資格

老闆指其美容院絕對合規範，所有醫生均持牌及合資格，強調顧客若接受療程後不適，若有醫生證明，必然會負責到底，包括去廠商跟進，「廠家也好、院方也好，不會推卸責任。」

「深圳悅己悅心醫療美容醫院」老闆稱，重視事件，惟數度與該名病人接觸，對方拒絕提供診斷證明。（香港01記者攝）

三分一顧客是港人 籲事主提供證明供跟進：應該跟我們站在同一線上

她又說，美容院有三分之一顧客都是香港人，事件或多或少已造成影響，呼籲事主若因注射不適，應盡快提供證明讓其跟進，「她應該跟我們站在同一條線上，我們跟廠家交涉，說用了你的藥過敏了怎麼處理，站在患者角度跟廠家協調、爭取，但是你不給我東西、診斷書沒有的情況下，要我賠償，能賠啥？」

該美容院的醫務處醫生亦向記者表示，事主是首次來該中心接受療程，且注射劑量較少，事後未稱有不適，甚至詢問醫生是否可以注射更多劑量但遭拒絕，惟之後便開始不適甚至入院。

古小姐稱，曾在內地光顧美容院，但只會幫襯敷臉、清潔類的服務，不敢做任何注射，擔心質量無保證。（香港01記者攝）

北上人稱會光顧內地美容院 但不敢作任何注射

短時間內再有港人到內地注射肉毒桿菌後不適個案，會否影響港人信心？今日與朋友到內地遊玩的古小姐稱，曾在內地光顧美容院，但只會幫襯敷臉、清潔類的服務，不敢做任何注射，擔心質量無保證，又稱曾到日本及韓國做美容，對日韓美容較有信心。