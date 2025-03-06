沙田秋名山單車徑｜彎急路窄車友說沒難度　土拓署：必須下車手推

沙田一條新單車徑去年落成後成區內焦點，原因是該條單車徑特別斜，被稱為「秋名山單車徑」，有單車友更笑指「拓海掟呢個彎都變填海」，意指車神亦過不了這個彎。土木工程拓展署表示，單車徑斜道坡度及彎位的設置因附近工程限制，但已安裝塑膠護柱，亦要求踩單車人士必須下車，並手推單車前行至地面。



位於瀝源邨附近 去年年底完工

該段單車徑位於沙田鄉事會路交匯處近大埔公路（沙田段）、即瀝源邨對出，去年年底完工。今日（6日）下午約1時，一小時內有4至5名踩單車人士使用該條單車徑，過程順利。單車友陳先生指，自己每天都會使用該條單車徑，認為並不算斜，難不難踩就視乎個人技術。

網上有單車友更笑稱：拓海掟呢個彎都變填海

單車友更笑指「拓海掟呢個彎都變填海」，意指車神亦過不了這個彎。據現場觀察，有單車友踩上斜亦毫不吃力，不過該條單車徑使用率不大。有行人指經傳媒報道後，現場才增加了圍欄。

單車友陳先生表示，早前單車徑工程未完全完工時，便需下車推單車，但現時則沒此需要。他又認為有了這條單車徑令平日出行更方便，對他來說沒有難度，不過難不難踩要視乎個人技術。

土木工程拓展署安裝塑膠護柱：騎單車人士必須下車

土木工程拓展署表示，單車徑斜道坡度及彎位的設置因附近工程限制，但已安裝塑膠護柱，亦要求騎單車人士必須下車，並手推單車前行至地面。