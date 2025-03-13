極端天氣｜土拓署與港鐵簽協議　杏花邨將建擋浪牆等　料明年完成

每逢颱風天，位於柴灣、鄰近海邊的杏花邨經常成為新聞追訪熱點，數年前颱風「天鴿」、「山竹」致海水倒灌至邨內停車場的情景仍歷歷在目。去年業主與管理公司港鐵舉行特別業主大會，決議政府提出「杏花邨沿岸改善工程」，包括興建擋浪牆及可拆卸式擋水設施等，土木工程拓展署今（13日）表示政府方案已獲大比數通，並已與港鐵簽署協議，目標於明年完成工程。



2017年8月，超強颱風「天鴿」襲港期間，杏花邨海濱水浸。（資料圖片/黃煒堯攝）

面對頻發的極端天氣，土拓署早前檢視全港沿岸較低窪和當風地點的情況，識別了26個較高風險影響的地點，被視為「傳統重災區」的杏花邨亦在其中。去年底港鐵與杏花邨業主召開特別業主大會，討論政府提出的「杏花邨沿岸改善工程」。

土拓署今在Facebook發文指，經過多輪的諮詢和解說，杏花邨業主於早前的業主大會上以大比數通過政府方案，並已舉行簽約儀式，授權港鐵推展有關工程，包括工程的詳細設計和施工，目標於明年完成有關工程。

據去年公布的方案，政府會作一次性資助，助杏花邨做改善工程，包括在現有的斜面海堤加設約350米長的弧形擋浪牆，並在較後位置設置共約220米長的可拆卸式擋水設施，加上現有樓宇前的擋水設施，組成多層保護，緩解極端天氣及氣候變化對杏花邨的潛在影響。

另外，據當時土拓署研究，其餘26個較高風險地點包括大埔墟近林村河、大澳、海怡半島、將軍澳南（將軍澳海濱公園）、鯉魚門（馬理村、三家村）及元朗中部低窪地區等。