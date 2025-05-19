初生嬰現6指母感內疚 陳以誠：涉基因突變非罕見 使用無大問題
【多指症／初生嬰兒／育兒／蔡一智／六指狂魔】近日在網上討論區，有媽媽指新生嬰兒其中一隻手多了一隻拇指，即共有6隻手指。該媽媽稱產前檢查從未發現，感到內疚和自責，打算排期為嬰兒預約10個月大後切除手術。
先天多指症並非罕見情況，手掌或腳掌都可能會多出手指，不會影響使用及行動。香港大學兒童及青少年名譽臨床教授陳以誠指，多指症是嬰兒在母胎時基因突變，形容是「最無害的先天性不正常情況」，可能彈奏樂器、打字等更勝一籌，希望多指症嬰兒父母要消除心魔及偏見。
多指症嬰兒母親：孕期多次檢查均無發現
一名媽媽日前在facebook群組發文，稱「唔開心好內疚」，「bb多咗隻手指公」。她稱整個孕期曾接受4名醫生的超聲波檢查，其中一人在懷孕20至21周時檢查胎兒結構亦未有發現，形容「我地成家人都無遇過呢個情況」。
仁安醫院醫生當時指嬰兒多出的拇指有骨骼，醫院向媽媽表示可寫轉介信到威爾斯親王醫院，排期做切除手術，亦可選擇在私家醫院做手術，但要「10個月大先做到」。
骨科學院：一般不會影響手或腳的活動
根據香港骨科學院，先天多指症並非罕見情況，手掌或腳掌都可能會多出手指，以多出一隻拇指和多出一隻尾趾較常見。它可以是一個完全獨立於拇指外的一個指頭、一個長於拇指末端、多出來的指骨。
學院指多出來的指頭無論長在手掌的哪一側，抑或是手掌中心，一般不會對手的活動、功能成長有任何影響。至於長在腳上的趾頭，較少影響走動，唯一可能是需要鞋頭較闊的鞋子。
兒科醫生：嬰兒基因突變 最無害的先天不正常
香港大學兒童及青少年名譽臨床教授陳以誠稱，初生嬰兒患多指症並非懷孕時受環境影響，而是胎兒有自然基因突變。他形容多指症是「最無害的先天性不正常情況」，醫生一般會全面檢查胎兒心臟等各項器官指標，而「多咗手指其實無大問題」。
事件中的母親疑惑為何超聲波檢查看不出胎兒多了一隻拇指，陳以誠解釋超聲波檢查一般較難看到手指腳趾等細節。即使到私人醫院用先進儀器檢查，都要在懷孕尾聲約36周才能看到，不過他認為意義不大。
即使照到有（多隻手指）又點？唔會影響到BB發育，睇到都係得個知，唔會有治療。
多隻手指或有優勢 醫生望父母消除心魔及偏見
嬰兒10個月大後才可接受切除手術，減低麻醉手術風險，以及避免影響嬰兒肌肉、關節等發展。陳以認為並非一定要切除，「多隻手指甚至可令小朋友用得更好」，例如彈奏樂器、打機、打字等可能更勝一籌。
他形容現時「最大問題」或是父母內疚，認為多隻手指與其他小朋友不同，他寄語多指症嬰兒的父母要消除心魔及偏見。
「草蜢」成員蔡一智同樣有多指症
香港男子跳舞及歌唱組合「草蜢」成員蔡一智患有多指症，右手有兩隻拇指，即共有11隻手指，因此其暱稱為Sir One One（或者Sir 11）及「六指狂魔」。
在印度，一名男子全身上下共有28隻手指頭、腳指頭，每隻手腳各有7隻，成為健力氏世界紀錄之中全世界最多指的人。他受訪時為自己與眾不同的外表感到高興，認為多餘的指頭是幸運的象徵，不想特意切除。