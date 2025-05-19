初生嬰現6指母感內疚　陳以誠：涉基因突變非罕見　使用無大問題

【多指症／初生嬰兒／育兒／蔡一智／六指狂魔】近日在網上討論區，有媽媽指新生嬰兒其中一隻手多了一隻拇指，即共有6隻手指。該媽媽稱產前檢查從未發現，感到內疚和自責，打算排期為嬰兒預約10個月大後切除手術。



先天多指症並非罕見情況，手掌或腳掌都可能會多出手指，不會影響使用及行動。香港大學兒童及青少年名譽臨床教授陳以誠指，多指症是嬰兒在母胎時基因突變，形容是「最無害的先天性不正常情況」，可能彈奏樂器、打字等更勝一籌，希望多指症嬰兒父母要消除心魔及偏見。



有媽媽在網上發文，指剛出世的嬰兒「多咗隻手指公」。（facebook群組2020 - 2025香港媽媽會 (最多人討論、歡迎搵同日出生Group)相片）

草蜢成員蔡一智（左）其中一隻手有6隻手指，他2018年曾遇到另一名同樣有多指症的人。（蔡一智instagram圖片）

多指症嬰兒母親：孕期多次檢查均無發現

一名媽媽日前在facebook群組發文，稱「唔開心好內疚」，「bb多咗隻手指公」。她稱整個孕期曾接受4名醫生的超聲波檢查，其中一人在懷孕20至21周時檢查胎兒結構亦未有發現，形容「我地成家人都無遇過呢個情況」。

仁安醫院醫生當時指嬰兒多出的拇指有骨骼，醫院向媽媽表示可寫轉介信到威爾斯親王醫院，排期做切除手術，亦可選擇在私家醫院做手術，但要「10個月大先做到」。

有媽媽在網上發文，指剛出世的嬰兒「多咗隻手指公」（facebook群組2020 - 2025香港媽媽會 (最多人討論、歡迎搵同日出生Group)相片）

骨科學院：一般不會影響手或腳的活動

根據香港骨科學院，先天多指症並非罕見情況，手掌或腳掌都可能會多出手指，以多出一隻拇指和多出一隻尾趾較常見。它可以是一個完全獨立於拇指外的一個指頭、一個長於拇指末端、多出來的指骨。

學院指多出來的指頭無論長在手掌的哪一側，抑或是手掌中心，一般不會對手的活動、功能成長有任何影響。至於長在腳上的趾頭，較少影響走動，唯一可能是需要鞋頭較闊的鞋子。

香港骨科學院指，先天多指症並非罕見情況。（香港骨科學院圖片）

香港骨科學院指，先天多指症並非罕見情況。（香港骨科學院圖片）

兒科醫生：嬰兒基因突變 最無害的先天不正常

香港大學兒童及青少年名譽臨床教授陳以誠稱，初生嬰兒患多指症並非懷孕時受環境影響，而是胎兒有自然基因突變。他形容多指症是「最無害的先天性不正常情況」，醫生一般會全面檢查胎兒心臟等各項器官指標，而「多咗手指其實無大問題」。

事件中的母親疑惑為何超聲波檢查看不出胎兒多了一隻拇指，陳以誠解釋超聲波檢查一般較難看到手指腳趾等細節。即使到私人醫院用先進儀器檢查，都要在懷孕尾聲約36周才能看到，不過他認為意義不大。

即使照到有（多隻手指）又點？唔會影響到BB發育，睇到都係得個知，唔會有治療。 香港大學兒童及青少年名譽臨床教授陳以誠

香港大學兒童及青少年名譽臨床教授陳以誠醫生希望父母消除心魔及偏見。(資料圖片)

多隻手指或有優勢 醫生望父母消除心魔及偏見

嬰兒10個月大後才可接受切除手術，減低麻醉手術風險，以及避免影響嬰兒肌肉、關節等發展。陳以認為並非一定要切除，「多隻手指甚至可令小朋友用得更好」，例如彈奏樂器、打機、打字等可能更勝一籌。

他形容現時「最大問題」或是父母內疚，認為多隻手指與其他小朋友不同，他寄語多指症嬰兒的父母要消除心魔及偏見。

印度古吉拉特邦46歲的木匠Devendra Sutha擁有多達28隻手指和腳趾。（資料圖片）

印度古吉拉特邦46歲的木匠Devendra Sutha擁有多達28隻手指和腳趾。（資料圖片）

「草蜢」成員蔡一智同樣有多指症

香港男子跳舞及歌唱組合「草蜢」成員蔡一智患有多指症，右手有兩隻拇指，即共有11隻手指，因此其暱稱為Sir One One（或者Sir 11）及「六指狂魔」。

在印度，一名男子全身上下共有28隻手指頭、腳指頭，每隻手腳各有7隻，成為健力氏世界紀錄之中全世界最多指的人。他受訪時為自己與眾不同的外表感到高興，認為多餘的指頭是幸運的象徵，不想特意切除。