嬰兒健康｜BB嘔吐或與腸胃炎有關 即看常見原因及應對方法

幼兒嘔吐｜兒童健康｜相信遇到寶寶嘔吐是讓許多新手爸媽感到苦惱的問題，當中最常見的原因為病毒感染引起的腸胃炎。不過，各位父母無需過份擔憂，只要以正確的方法應對嬰兒嘔吐情況和及時就醫，在平日多注意寶寶的飲食，增強腸道健康，自然便能為寶寶提供最佳照顧。



嘔吐與嘔奶的分別

有些父母可能會將嘔奶和嘔吐搞混，導致無法立即為寶寶對症下藥，父母可以嘗試從寶寶嘔吐的劇烈程度去分辨嘔吐與嘔奶。

嘔奶：奶從食道返回口腔後流出，屬於常見且輕微的情況，無須過度擔心。

嘔吐：胃部強烈收縮，導致胃內食物被擠回並從嘴裡噴出，情況通常較劇烈。

寶寶嘔吐的常見原因

1. 腸胃炎

腸胃炎為導致寶寶嘔吐最常見的原因，通常因病毒感染引起而刺激胃部和消化系統，伴隨發燒或肚瀉，通常持續1-2天。

2. 其他可能原因

頭痛、頭部受傷、尿道感染、腸道阻塞、咳嗽、食物過敏或中毒等都有可能導致寶寶嘔吐。

應對嘔吐的注意事項

1. 持續哺乳：如果寶寶日常飲食是以母乳餵哺，應繼續餵哺。

2. 補充水分：非以母乳餵哺的寶寶，可飲用清水或清淡飲料，以補充水分與鹽分。

3. 避免飲用果汁：果汁中的果糖可能加重肚瀉，應避免在嘔吐期間飲用。

4. 回復飲食：若寶寶停止嘔吐已經過1小時以上，且無脫水情況後，便可恢復正常進食。

5. 勤洗手：父母在為寶寶換片後應清潔雙手，防止病菌傳播。

以下情況請即時就醫：

1. 嘔吐物呈綠色、咖啡色或帶血

2. 頭部曾受撞擊

3. 出現呼吸困難

4. 皮膚發冷或變色

5. 持續嘔吐超過24小時

6. 出現脫水症狀（如8小時未小便、口乾、無眼淚分泌）