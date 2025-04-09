育兒｜嬰兒笑容發展5大階段與認知社交相關　初生睡覺笑是這原因

在寶寶的初生時期，許多父母都會很留意寶寶的一舉一動，更可能會疑惑為何他們會在睡覺時笑，是否發了有趣的夢？原來寶寶的笑容發展也有分為不同階段，是他們認知、社交發展的重要里程碑。以下分享嬰兒笑容的發展的5大階段，家長可以了解他們笑容背後的原因，這樣就可以更好地回應並建立親密的親子關係！



嬰兒笑容的發展5大階段

1.（0-6週）：反射性微笑

剛出生的嬰兒偶爾會在睡夢中露出微笑，這種是無意識的「反射性微笑」，是神經系統的自發反應，與情感無關。

2.（4-6週）：社交性微笑

嬰兒開始展現「社交微笑」，這時期的嬰兒會對照顧者的面部表情和聲音做出反應，並且能夠區分熟悉的臉孔和聲音，代表開始與他人建立情感聯繫。

3.（3-4個月）：開始發出笑聲

嬰兒會因外界刺激而開始發出「咯咯笑」等笑聲。當他們聽到愉快的聲音、看到熟悉的臉孔，或與父母互動時都可能會透過笑來表達快樂情緒，也代表他們對周圍世界有了更深的認知。

寶寶的笑容發展也有分為不同階段，與其認知、社交發展相關。（photoAC）

4. （5-6個月）：開始主動「搞笑」

嬰兒已經能夠區分不同的語調與聲音，並開始用笑來吸引別人的注意。例如，嬰兒會因為看到誇張的表情或聽到有趣的聲音而笑。這時的笑容更有互動性，他們更可能會模仿大人的面部表情，試圖逗別人笑！

5.（7-12個月）：社交互動與幽默感

嬰兒開始理解因果關係，例如當他們發現某個動作或聲音會令到父母笑時便可能會故意重複這些行為來引起父母的關注。