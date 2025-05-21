嬰兒首1000日攝糖量影響終生健康　研究指少吃糖減三成慢性病風險

嬰兒健康｜寶寶由媽媽肚裡開始到2歲期間，吃的食物竟然會影響他們在數十年後的健康？最近有篇刊登在《Science》期刊的大型研究，證明了寶寶在生命的首1000天，攝取的糖分將影響他們日後的健康狀況。



比較糖少與糖多環境出生的嬰兒

英國的研究團隊追蹤了超過6萬名參加者，他們都是在1951至1956年出生，正是經歷過二戰之後，英國糖配給的年代。當時因為食物短缺，每人每日只獲分配40克糖。

接著到1953年配給制度取消後，英國人每日的糖攝取量立即上升到大約80克，差不多是之前的一倍。研究者就利用這個情況，進行一個「自然實驗」，比較在少糖環境與多糖環境下出生的嬰兒，長大後在健康方面有甚麼分別。

寶寶在生命的首1000天，攝取的糖分將影響他們日後的健康狀況。（Freepik）

嬰兒在少糖環境長大較少患病

研究結果顯示，如果母親在糖配給期間懷孕，又或者嬰兒在糖配給期間出生，長大後健康風險較低：

．第二型糖尿病風險低35%

．高血壓風險低20%

．發病時間比其他人慢數年（糖尿病遲4年，高血壓遲2年）

最初1000日攝糖量影響一生健康

研究發現，嬰兒在胎兒期和出生後攝取多少糖都是關鍵。如果他們在出生後繼續生活在糖配給年代（即是糖攝取量偏低），長大後的健康狀況會更加理想。

研究團隊利用 UK Biobank 的資料，比較了38,000名在糖配給期間經歷胎兒期並出生的人，和22,000名在糖配給結束後才受孕的人，追蹤他們中年的健康狀況。

結果發現，如果由胎兒期開始一直到兩歲，都是糖配給時期成長（即糖攝取受限制），患第二型糖尿病和高血壓的風險明顯降低。當中，單單在胎兒期就已經佔了三分之一的風險下降效果。

如果由胎兒期開始一直到兩歲，都是糖配給時期成長（即糖攝取受限制），患第二型糖尿病和高血壓的風險明顯降低。（Freepik）

早期攝糖量少或對甜味興趣低

研究者亦估計，在生命最初1000日內攝取較少糖分（即是由母親懷孕到嬰兒兩歲），有可能會令這些人對甜味的興趣較低，長大後自然較少吃甜食，這種偏好或影響一生的飲食習慣與慢性病風險。