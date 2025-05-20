打卡旅遊｜參觀老字號廠房　今年第三季李錦記、八珍醬園等先試行

【旅遊業／發展旅遊熱點工作組／打卡旅遊】政府近年推行「無處不旅遊」，由政務司副司長卓永興帶領的跨部門旅遊熱點工作組今日（20日）公布合共9個熱點項目，其中部份為文化深度遊路線，例如有香港工業品牌旅遊，旅客可組團遊李錦記及益力多等廠房；另有中環扶手電梯系統作為主軸的「舊城中環深度遊」，以及通過電影《九龍城寨之圍城》打造的香港龍城深度遊。



政府也重點發展綠色旅遊，當中太平山、鳳凰山、大帽山及西貢海被入選為「四山」，將作為重點山徑對外推廣。



政府計劃開拓「香港製造」工業旅遊。（資料圖片／歐家樂攝）

李錦記於1888年由李錦裳於廣東省創立，其後1932年將總部遷至香港。（資料圖片）

香港工業品牌旅遊 包括李錦記、益力多及奇華

政府開拓「香港製造」工業旅遊，打造可供旅客參觀、體驗和消費的熱點。屆時將通過旅遊業界組團落實，已確定參與的工業品牌包括李錦記、奇華、八珍醬園及益力多，預計可在2025年第三季以試行方式推出相關旅遊產品。

5月1日，遊客到中環大館參觀，在古蹟建築前拍照留念。（林靄怡攝）

五一黃金周｜中環大館5月1日有大批遊客及市民到來參觀，有人在入口樓梯打卡。（林靄怡攝）

舊城中環深度遊 中環至半山自動扶手電梯串連鄰近景點

以中環至半山自動電梯系統為中軸，串連鄰近特色景點、店舖、餐廳酒吧，帶旺沿途零售及餐飲。工作包括以藝術元素美化中環至半山自動扶手電梯系統，沿途利用科技引領旅客探索附近的大街小巷，預計於2025年底前完成。

9月18日，中環蘭桂坊、蘇豪區酒吧重新營業情況。有領食肆牌照的酒吧枱貼枱合共坐了四人，但和其他枱仍不足1.5米距離，亦沒有擋板分隔。（李澤彤攝）

中西區牆壁變成原創藝術作品吸引旅客打卡

另外亦會深化「香港．大城小區 舊城中環」的內容，應對旅遊新趨勢，打造一條集藝術文化、歷史建築、美食及酒吧文化的深度旅遊路線。而旅發局與HKwalls合作，由本地、內地及國際藝術家將遍佈中西區牆壁變成原創藝術作品，以增加打卡點。

2024年10月7日，香港國際機場舉行《九龍城寨之圍城》電影展，重現電影中的九龍城寨場景佈置。（資料圖片／周令知攝）

香港龍城深度遊 推《九龍城寨光影之旅》電影場景展

即以《九龍城寨光影之旅》電影場景展為出發點，延伸旅客在九龍城區內的體驗，同時帶動地區消費。當中電影場景展今個月起在九龍城寨公園舉行，將重現電影中多個經典場景，包括理髮店及茶檔等，也有寨城常見的生活日常，配以沉浸式場景設計，讓旅客重返八十年代的城寨。

旅遊事務署籌備在九龍城設置五個「城市景昔」點，讓旅客通過AR體驗九龍城舊日面貌及「景昔」變遷，包括九龍寨城、啟德機場等，部份指定點計劃加插電影《九龍城寨之圍城》片段。

國泰航空3月30日下午4時安排一架A350「低飛」經過維港，在港島拍攝到航機經過啟德體育園以南上空。（廖雁雄攝)

設特色旅遊資訊牌及專題網頁 包括泰國風情及潮州滋味

旅發局加強推廣區內美食，將九龍城區美食納入正籌備制定的《十八區美食指南》，預計今年內推出。當局將在官網向旅客提供攻略、涵蓋交通指南、進場離場小貼士、體育園及九龍城區美食推介、打卡熱點等，讓旅客以不同角度探索啟德。

此外，當局將設立特色旅遊資訊牌及專題網頁，引領旅客從九龍寨城公園，沿著資訊牌探索「龍城區」的不同面貌，例如城寨追憶、泰國風情、潮州滋味、機場歲月和電影場景。

西貢橋咀島。（資料圖片／盧翊銘攝）

「四山」旅遊 將加設路標及郊遊資訊牌

政府計劃善用香港山海都市近在咫尺的特質，發展以山為主題的綠色旅遊，政府將優化山徑設施，如加設路標及郊遊資訊牌等，與業界串聯鄰近旅遊點，規劃旅遊行程，以進一步宣傳推廣，預計2026年底完成。

有市民走上山頂盧吉道拍攝霧景下的維港上空，五光十色。（伍振輝攝及提供圖片）

太平山、鳳凰山、大帽山及西貢海入選「四山」

被揀選的山徑分別為太平山（爐峰自然步道—西高山段）、鳳凰山（昂坪自然步道—彌勒山段）、大帽山（扶輪公園至大帽山觀景台）及西貢海（橋咀郊遊徑）。「四山」包括以下元素︰

1. 具有獨特自然景觀及文化特色，吸引不同類型旅客；

2. 容易且短途的路線，可於半日內輕鬆完成；

3. 公共交通便利及配備周邊旅遊設施齊全；

4. 能承載較多遊人，確保可持續綠色旅遊及優質自然體驗。