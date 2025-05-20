打卡旅遊｜添馬公園打造紫花風鈴木園觀賞片區 維園逢周末辦市集
撰文：歐陽德浩
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【旅遊業／發展旅遊熱點工作組／打卡旅遊】政府近年推行「無處不旅遊」，由政務司副司長卓永興帶領的跨部門旅遊熱點工作組今日（20日）公布合共9個熱點項目，當中部份項目為最新公布，包括逢周末及公眾假期在維園舉辦藝術市集、在添馬公園種植紫花風鈴木園、活化前紅磡鐵路貨運碼頭成為新打卡點。
維園逢周末及公眾假期辦藝術市集
政府計劃善用維園的地理及人流優勢，在周末舉辦品味藝墟。當局將利用銅鑼灣方向進入維園的必經的噴水池廣場及南亭廣場，逢周六、日及公眾假期舉行，攤位數目約30個，夥同民間團體營運，預計2025年第四季推出。
類別包括︰人像素描／漫畫、人像剪影、攝影、繪畫、書法等：售賣手工藝品及藝術作品，包括陶瓷、雕刻、圖章及飾物等。
康文署會與營運機構商議市集主題，例如卡通人物、寵物、聖誕節、情人節、體育盛事等，於不同時段推出，維持活動吸引力，在會場設置打卡點。
添馬公園打造紫花風鈴木園
即在添馬公園打造紫花風鈴木觀賞片區，與中環海濱景區形成協同效應。政府將在添馬公園近維港海濱廣泛種植紫花風鈴木，再於合適的地點種植顯花灌木（簕杜鵑），打造觀賞片區。將於2025年底完成種植。
活化前紅磡鐵路貨運碼頭成打卡點
前紅磡鐵路貨運碼頭位於維港中央，末端可飽覽港島壯麗的天際線。政府計劃在前碼頭及附近區域開展長遠發展前，開放碼頭作為短期用途，改裝成特色活動空間，舉辦不同活動，讓市民「打卡」欣賞270度維港景色及港島的天際線。
政府即將展開基本美化工程，並同步邀請有興趣的營運者提交建議書，於2026年第一季開放予公眾使用。
1. 營運者須利用市場創意，設計出具有吸引力及可增添活力的用途；
2. 評估建議書的考慮因素包括舉辦地標的活動或裝置、引入餐飲娛樂設施、開發夜間活動。
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