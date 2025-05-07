五一｜遊客來港行山打卡　旅議會倡設配額　學者：需吸納高端客

剛過去的五一黃金周，有內地旅客來港行山露營、到小紅書熱門地方打卡令民生社區「逼爆」，亦有旅客選擇留通宵留宿快餐店。旅議會總幹事楊淑芬認為，要保護本港郊外生態，可研究加強郊野配套、政策，但強調不可無限增加接駁交通，認為政府可考慮增設配額制度，管理人流。



有學者則認為，現時興起「特種兵」模式旅遊，市民面對居住社區的人潮，只能「盡量包容」。他認為當局可以加強發放訊息及分流，強調不應只追求旅客數字不斷增長，要吸納高端客源。



內地黃金周第四日（5月4日）有大批旅客到網紅景點西環科士街遊樂場籃球場拍攝風景，有青年照打籃球。（資料圖片／梁鵬威攝）

五一黃金周首日，西貢萬宜水庫東壩有不少旅客。（資料圖片／何頴賢攝）

五一黃金周首日，西貢萬宜水庫東壩有不少旅客。（資料圖片／何頴賢攝）

楊淑芬：內地客回復至疫情前逾9成 算是全面恢復

旅議會總幹事楊淑芬今日在港台節目《千禧年代》指，內地客數字已回復至疫情前的九成多，今個黃金周算得上是「全面恢復」。她認為要歸功於啟德體育園、海洋公園大熊貓龍鳳胎展館等新景點，天氣好以及今個黃金周與佛誕相連，亦是利好因素。

港鐵落馬洲站於黃金周期間由於有太多旅客，導致手機及無線網絡崩潰，大量旅客「逼爆」大堂的出閘位置。楊淑芬坦言情況不想，但認為情況僅為偶爾發生，相信政府會優化。

旅遊業議會總幹事楊淑芬指，內地客數字已回復至疫情前的九成多，今個黃金周算得上是「全面恢復」。（資料圖片）

倡西貢東壩設入場配額制 部分區域只限旅行團

近期有大批旅客來港郊遊遠足，楊淑芬表示：「遊客嚟行山都係想欣賞自然景致，如果做到不停有車入、好多車，咁旅客去到行山，或者我哋香港市民行山，個體驗都係唔好。」她建議政府可考慮採用配額制，或只容許旅行團形式進入部分郊外地方，例如西貢萬宜水庫東壩，認為可有助加強管理。

內地黃金周第四日（5月4日）有大批旅客到網紅景點西環科士街遊樂場籃球場，隔着鐵線網拍攝風景。（資料圖片／梁鵬威攝）

五一黃金周期間，晚上尖沙咀北京道的麥當勞分店有大約50人「留宿」，趴在桌上休息。（資料圖片／陳永武攝）

學者：特種兵消費力較低 應吸納高消費客

職訓局酒店及旅遊學院課程總監黃家榮認為，現時部分年青旅客採取「特種兵」旅遊模式，這類人經濟能力未必太好，消費模式「比較特別」、「唔係太旅客，有啲似住港島、九龍入元朗買老婆餅」。他認為這群旅客難在港留下來消費，建議政府主力集中吸納高消費力的旅客，提高旅遊收益。

他認為政府要加強訊息實時流通，讓旅客知道景點的人流情況再選擇是否前往，同時作為期望管理，相信可做到分流效果。至於鄰近民居的新興景點，他認為遊客到各區打卡的情況難免，「香港人作為歡迎旅客嘅一份子，我哋都盡量去包容」，但同時亦強調香港不能只追求旅客數字不斷增長，「係咪會追求遊客嘅消費，希望佢多啲，而唔係人流多啲」。

至於社會有聲音提出應向旅客收取住宿稅、入城費等以減少遊客，他認為並不可取，「香港似乎未需要做到呢一步」，舉例指歐洲多地例如威尼斯等，收取費用後的確減少了遊客，但同時令遊客有不好的體驗，「有好多人都會講呢個地方我去咗，不過我覺得個收費唔啱」，認為收費需要詳細考量，「香港似乎唔係好適宜做呢種形式」。