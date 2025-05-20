中大校長盧煜明：地緣局勢轉變利吸外地學者來港　研資助招攬人才

香港中文大學今日（20日）舉行新任校長盧煜明的就職典禮。他接受問時表示，近日地緣局勢轉變，為中大吸納國際人才帶來機遇，校方會考慮向外國學者提供資助，令中大更國際化。



盧煜明表示，由2023年至今，中大已經招攬150名來自15個國家的學者；而近日地緣局勢變動，他會跟大學團隊商討向外國學者提供研究資助，進一步吸納國際人才。



香港中文大學今日（20日）舉行新任校長盧煜明的就職典禮。（羅國輝攝）

盧煜明表示，由2023年至今，中大已經招攬150名來自15個國家的學者。（羅國輝攝）

盧煜明表示，近日地緣局勢變動，他會跟大學團隊商討向外國學者提供研究資助，進一步吸納國際人才。（羅國輝攝）

盧煜明表示，不少學者雖於內地出生，惟於西方國家接受教育和進行研究，相信能為中大帶來國際視野。（羅國輝攝）

內地出生教員在西方國家接受教育 能帶來國際視野

近年中大內地教職員比例不斷上升，被問及是否違背中大國際化願景，盧煜明指不少學者雖於內地出生，惟於西方國家接受教育和進行研究，相信能為中大帶來國際視野。

盧煜明今日致詞時指，中大正身處風雲變幻的時代，時刻面對種種複雜而難以預測的衝擊，大學作為知識樞紐和人才搖籃，較以往更加需要對準目標，展現頑強韌力，靈活應對風浪。他指中大在迎向本地和全球挑戰的同時，秉承珍貴傳統，以履行社會責任為依歸，為全球人類創造美好世界，將會帶領中大竭盡所能，長足發展，再創高峰。