中大校長盧煜明：關稅戰下難買到美國晶片　大學需靈活應對風浪

中文大學今日舉行校長盧煜明就職典禮，他指中大正面對種種複雜和難以預測的環境衝擊，大學需靈活應對風浪。他又透露在中美關稅戰下，研究院採購來自美國的晶片、試劑等較以往困難和昂貴。



中大校長盧煜明今日就職。（羅國輝攝）

中大校長盧煜明今日就職。（羅國輝攝）

盧煜明致詞時指，中大正身處風雲變幻時代，面對複雜和難以預測的環境衝擊。（羅國輝攝）

中文大學第九任校長盧煜明就職典禮，由校董會主席查逸超主禮。盧煜明指，中大正身處風雲變幻的時代，面對種種複雜和難以預測的環境衝擊，而大學作為知識樞紐和人才搖籃，比以往更需要對準目標，靈活應對風浪。

他其後接受傳媒訪問時補充，中美關稅戰下，研究院購買來自美國的晶片、試劑等研究材料時均較以往困難和昂貴，校方會「仔細睇睇」如何應對。

盧煜明表示，關稅戰下研究院採購美國儀器較以往昂貴。（羅國輝攝）

盧煜明致辭時表示，他在香港土生土長，服務中大28年，形容中大是他第二個家。他指，中大在迎向本地和全球挑戰的同時，秉承珍貴傳統，以履行社會責任為依歸，為全球人類創造美好世界。盧續指，他會竭盡所能，帶領中大長足發展，再創高峰。

中大校長盧煜明（左二）今日就職，曾在牛津大學任教過盧煜明的澳門科技大學副校長譚廣亨（左一）亦有到場。（羅國輝攝）

下個5年策略計劃：成立研究生書院

盧煜明又表示，就任後首個挑戰為制定中大下一個5年策略計劃，中大將成立不同工作小組討論大學發展，包括成立研究生書院等。

中大學生會至今未能重組，盧表示校方會全力協助學生重組學生會，惟「合法好重要」，校方會就此為學生提供建議。

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