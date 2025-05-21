安達臣道首置盤貪污案｜重組大醜聞　始於「深喉」舉報少4條鋼筋

廉政公署今日（21日）公布一項名為「戰鼓」執法行動，偵破一宗涉及住宅發展項目建築地盤的貪污造假案，屬於鋼筋偷工減料嚴重案件，事發地盤是四大地產商之一長江實業位於安達臣道的首置盤。



《香港01》去年得悉有「深喉」舉報該地盤「少筋」，10月獨家報道其中一幢樓宇缺少至少四條鋼筋；屋宇署當時確認曾收到舉報，調查後確認涉事樓宇有六條橫樑的鋼筋配置與圖則不一致。原來當時只是「前菜」，屋宇署早於8月已收到舉報，10月要求地盤停工，進行大規模俗稱「開皮」檢查， 結果小舉報揭出大醜聞，原來全部六棟樓宇鋼筋都有偷工減料情況，鋼筋「疏咗、少咗、幼咗、冇咗、冇扣到，甚至係移咗位」。



事隔半年多，大醜聞再變大貪案，廉政公署今日表示早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現有人行賄，給予「甜頭」監督工程的人員，以換取寬鬆監管，拘捕10名人士，包括一名總承建商的員工，以及五名分判商的東主、經營者或員工，其餘四人為涉案顧問公司的駐地盤監督工程人員。



《香港01》於2024年10月4日揭發長實安達臣道首置盤鋼筋出現問題，屋宇署其後確認該樓盤有6條橫樑的鋼筋配置較批准圖則的要求為少，但整體建築物沒有明顯危險，整個地盤已於9月28日起停工。（資料圖片 / 王海圖攝）

《香港01》去年10月獨家報道，正在興建的觀塘安達臣道「港人首置盤」，第三座缺少至少四條Y40鋼筋；同年獲屋宇署確認，曾收到市民舉報，並於同年9月底確認涉事樓宇有六條橫樑的鋼筋配置與圖則不一致，不過署方無詳細說明錯處，但強調整體建築物沒有明顯危險，已責成結構工程師及註冊承建商提交報告，要署方滿意有關報告後才可復工。

涉事的地盤由長實發展，起初由精進建築工程（精進工程）承建，但精進由於旗下地盤接連發生數宗奪命工業意外，被屋宇署拒絕續牌，有關工程於2023年11月起，由曾屬「精進系」的卓越天工接手。

《香港01》於2024年10月4日揭發長實安達臣道首置盤鋼筋出現問題，屋宇署其後確認該樓盤有6條橫樑的鋼筋配置較批准圖則的要求為少，但整體建築物沒有明顯危險，整個地盤已於9月28日起停工。（資料圖片 / 王海圖攝）

《香港01》於2024年10月4日揭發長實安達臣道首置盤鋼筋出現問題，屋宇署其後確認該樓盤有6條橫樑的鋼筋配置較批准圖則的要求為少，但整體建築物沒有明顯危險，整個地盤已於9月28日起停工。（資料圖片 / 王海圖攝）

事隔七個月，廉政公署今日（21日）開記者會交代案件細節，揭露事件並非一座樓缺少四條鋼筋般小事。

廉署較早前接獲貪污投訴，負責監管的工程公司有駐地盤工程人員可能受賄，容許不符合工程圖則的工程質量，於是展開調查。屋宇署則表示，該署是在去年8月接到有關投訴。

廉署又指，起初投訴只涉及項目六座大廈中其中一座，惟廉署發現，屋苑全部六座大廈都有筋鋼配置與圖則不乎的情況，鋼筋「幼咗、少咗、疏咗、無咗」，無扣好鋼筋及有移位，當中有大廈的樓層之間的鋼筋或柱子移位最多達530毫米。

廉政公署5月21日公布偵破一宗涉及住宅發展項目建築地盤的貪污造假案，據悉涉及長實安達臣道首置盤，全部6座樓宇的鋼筋，未按批准圖則興建。（夏家朗攝)

廉署發現屋苑全部六座大廈都有筋鋼配置與圖則不乎的情況，鋼筋「幼咗、少咗、疏咗、無咗」，以及有移位。（夏家朗攝)

廉政公署懷疑，有分判商因為想提高利潤，不跟隨圖則施工，以減少成本，並透過貪污、賄賂等手段給予「甜頭」監督工程的人員，「甜頭」涉及數千至數萬元不等的利市、大量月餅券，並帶有關人士到數千元一位的高級餐廳用膳，以及到夜總會消遣等，以換取寬鬆監管，容許不符合工程圖則的工程質量。