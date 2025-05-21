退休婦少在家被收公屋　稱在狗場照顧貓狗　司法覆核罕有勝訴

居於柴灣漁灣邨的六旬退休婦，因房署多番家訪無人在家，加上水電錶讀數低，被收回公屋。她事後解釋因要照顧流浪貓狗，元朗的狗場又欠缺義工，惟因地點距離柴灣居所甚遠，有時會在狗場留宿而少回家，又指其單位現已無電力供應，但她有住屋需要。房委會的上訴委員會以退休婦長期不在單位居住為由，駁回其上訴。退休婦遂提出司法覆核，但無出席聆訊。高等法院法官楊家雄今(21日)頒判辭，認為退休婦在狗場留宿屬臨時性質，房委會亦指若退休婦有提出申請，會有其他合適政策處理，法官因而裁定退休婦勝訴，發還上訴委員會重新考慮，又強調本案情況特殊，不應被視為任何具方向性的先例。



申請人為李翰思(67歲)，答辯人為上訴委員會（房屋），房委會被列為有利害關係方。申請人沒有律師代表，亦缺席早前的聆訊。

申請人李翰思被收回公屋，向高等法院提司法核獲勝訴。(黃浩謙攝)

申請人李翰思稱，其單位在漁灣邨，但她任義工的狗場卻在元朗，因地方距離遠，故有時在狗場留宿，沒有回家。（資料圖片）

高院法官楊家雄認為申請人確有住屋需要，故裁定她勝訴，但強調本案不應被視為任何具方向性的先例。（資料圖片）

207天內205天零耗用記錄

判辭透露，申請人居於柴灣漁灣邨漁安樓一單位。房署於2023年7月至2024年初進行調查，發現在其中207天，該單位的水錶讀數共錄得205天零耗用記錄，當中只有2024年1月2日增加0.0094度；電錶一直停留在000006度。此外，調查員13次突擊家訪及1次預約家訪，都沒人應門。而2024年1月23日留下的預約家訪信，至同月25日下午2時沒被取走。 房委會遂於4月30日，向申請人「遷出通知書」。

申請人稱近十年全力照顧貓狗

申請人於2024年7月22日進行聆訊，其後駁回上訴。根據該聆訊紀要，申請人透露已退休，並領取綜緩。此外，申請人是救護流浪貓狗的義工，以往會捐錢、捐糧和贈醫，最近十年更全力照顧初生貓狗、被遺棄及年老和患病的動物。她會外出尋找流浪狗，亦會前往柴灣墳場、山上餵飼狗隻，間中會將狗隻帶返單位暫住一、兩天，等待有心人收養。

元朗狗場缺義工故少返回單位

她指後來房署職員通知她不可在單位飼養狗隻，她便在元朗物色地方作為狗場。該些地方較為偏遠，往返柴灣單位需時。她在狗場的工作繁忙，沒有指定休息時間，通常每晚在狗場休息兩小時左右，睡在平放的椅子。由於近期狗場欠缺義工，因此較少返回單位。

單位已無電力供應平日靠滴水自用

她又指，單位的電力線路仍然沿用四十年前入伙時的線路，現時單位沒有電力供應。她會收集水龍頭的滴水以作自來水使用，她在單位只須洗手、洗臉及刷牙等。她又向三名委員組成的審裁小組稱，已將自己的財富全數捐出，她絕對有住屋需要，非常渴望返回單位。

上訴委員會以二對一駁回其上訴

其中兩名委員認為，雖然申請人表示因全身投入照顧流浪貓狗，而未能使用單位，但客觀證據顯示她長期不在單位居住。鑑於現時社會對公屋的需求殷切，理應將單位編配予有迫切住屋需要的家庭，善用公屋資源。另一名委員則認為，狗場用地並非固定，或會被收回，屆時申請人將會失去棲身之所。該委員傾向行使酌情權，修訂遷出通知書，對申請人施加觀察期，以確保她持續居於單位。審裁小組最終以二對一，駁回上訴。

法官認為狗場屬臨時性質

法官認為，該兩名委員接納申請人因全身投入照顧流浪貓狗，而未能使用單位，但在狗場留宿屬臨時性質，休息環境也極不理想。

房委會指有合適政策處理

房委會的代表大律師指，如因工作不能恆常返回公屋單位的個案，租客應在被收回單位前作出申請，房委會有合適政策處理，例如保留戶籍。法官指上訴委員會當時未有考慮這政策。

申公屋資源珍貴不容濫用

法官認為，該兩名委員的決定有悖常理，因此裁定申請人勝訢，撤銷上訴委員會的決定，並將上訴發還至上訴委員會，由另外三位委員基於法官的裁定，重新考慮。

法官重申，公屋資源珍貴，不容濫用，但本案案情獨特，亦關乎申請人權益，須慎重考慮，又指本案不應被視為任何具方向性的先例。

案件編號：HCAL 2116/2024