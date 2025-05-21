安達臣道首置盤貪污案｜工程師指缺少10%鋼筋影響不大　未有危險

廉署今日（21日）公布，長實安達臣道首置盤的地盤分判商涉嫌行賄工程監督人員，換取寬鬆監管鋼筋工程。調查發現項目全部6座樓宇的鋼筋都有「幼咗、少咗、疏咗、無咗、冇扣到」，以及有移位。屋宇署稱，涉及缺少的鋼筋數量少於10%，對大廈整體結構無危險，但仍會要求加固。



工程師學會結構分部前主席陳世昌認為，大部分情況下，如鋼筋數量僅比圖則少一成，不會對樓宇安全造成太大影響。香港建造業商會則指事件破壞建造業聲譽，罔顧公眾利益，絕不容忍。



房屋局則表示，會配合相關部門的後續工作，並敦促發展商長實盡快按屋宇署要求作出跟進。



廉政公署5月21日公布偵破一宗涉及住宅發展項目建築地盤的貪污造假案，據悉涉及長實安達臣道首置盤，全部6座樓宇的鋼筋，未按批准圖則興建。（夏家朗攝)

廉政公署5月21日公布偵破一宗涉及住宅發展項目建築地盤的貪污造假案，據悉涉及長實安達臣道首置盤，全部6座樓宇的鋼筋，未按批准圖則興建。（夏家朗攝)

屋宇署總結構工程師高美儀（右二）指，6座樓宇的主力鋼筋數量與批准圖則相差10%以内，而整體鋼筋配置及周邊混凝土牆足以分擔負載，因此未對整體結構構成明顯危險。（夏家朗攝)

陳世昌：可鑿開部分鋼筋構件進行重裝 毋須重建

屋宇署總結構工程師高美儀今指，6座樓宇的主力鋼筋數量與批准圖則相差10%以内，而整體鋼筋配置及周邊混凝土牆足以分擔負載，因此未對整體結構構成明顯危險。

工程師學會結構分部前主席陳世昌指，在大部分情況下，如實際鋼筋數量跟圖則相差10%以内，對樓宇的安全係數不會構成太大影響。至於6座樓宇是否需要重建，他認為要視乎所缺的鋼筋位置和數量等。由於事件中鋼筋數量和圖則相差不足10%，他認為或可鑿開部分鋼筋構件進行重裝。

倪學仁：相差數量好少時 可能影響不大

結構工程師倪學仁亦表示，如實際鋼筋數量跟圖則相差不大，則不會構成危險，「例如條鐵需要3條鋼筋，可能（圖則註明）會放4條落去，相差數量好少時，可能影響不大。」

倪學仁接受電視台訪問時表示，如實際鋼筋數量跟圖則相差不大，則不會構成危險。（資料圖片）

建造商會：涉案分判商並非建造商會會員 予以嚴厲譴責

建造商會表示，經初步了解，涉案分判商並非建造商會會員，商會對其行為無直接管轄權，但仍對事件予以嚴厲譴責，批評貪污行徑破壞建造業聲譽，亦罔顧公眾利益。

商會指，香港建造業的監督制度和防貪監管體系完善，呼籲所有建造業從業員嚴守職業操守。

房屋局表示，十分重視事件，亦密切關注事件對項目進度的影響。（王海圖攝）

房屋局表示，十分重視事件，亦密切關注事件對項目進度的影響。（王海圖攝）

房屋局促發展商盡快按屋宇署要求作出跟進 盡早達到復工標準

該地盤為政府房屋政策「港人首置上車盤」項目。房屋局表示十分重視事件，亦密切關注事件對項目進度的影響。局方表示會配合相關部門的後續工作，並敦促發展商盡快按屋宇署要求作出跟進，務求使地盤情況盡早達到復工標準，並在確保建築質量和安全的前提下，盡量追回受停工影響的進度。

展局表示，涉事總承建商並非發展局《認可名冊》內的承建商，因此一直無投標工務工程資格。