安達臣道首置盤行賄案｜缺少於10%鋼筋　屋宇署指結構安全需加固

廉政公署今日（21日）公布偵破一宗涉及住宅發展項目建築地盤的貪污造假案，地盤分判商涉嫌行賄工程監督人員換取寬鬆監管鋼筋工程，涉事地盤為長實安達臣道首置盤。調查發現項目全部6座樓宇的鋼筋都有「幼咗、少咗、疏咗、無咗」，以及有移位。



屋宇署表示，涉及缺少的鋼筋數量少於10%，未有影響整體結構安全。署方又指，已要求項目的註冊結構工程師、承建商，提交事故報告及所需的補救方案，包括加固、有需要時拆除部分結構構件，重新配置鋼筋及再落石屎。



涉案的註冊承建商另有五個私人發展項目，署方已加強巡查工作，未有發現該五個項目的鋼筋數量及位置與圖則不符，或明顯的結構安全問題。



01獨家｜長實安達臣道首置盤疑缺數條鋼筋 地盤即時停工需交報告

《香港01》去年11月揭發長實安達臣道首置盤鋼筋出現問題，屋宇署其後確認該樓盤有6條橫樑的鋼筋配置較批准圖則的要求為少，但整體建築物沒有明顯危險，整個地盤已於9月28日起停工。（資料圖片／王海圖攝）

廉政公署今日（21日）公布偵破一宗涉及住宅發展項目建築地盤的貪污造假案，地盤分判商涉嫌行賄工程監督人員換取寬鬆監管鋼筋工程。（夏家朗攝）

屋宇署總結構工程師高美儀（左）在廉署記者會上指，署方已加強對涉案的註冊承建商其餘五個私人發展項目的巡查工作，未有發現鋼筋數量及位置與圖則不符，或明顯的結構安全問題。（夏家朗攝）

屋宇署：涉及缺少鋼筋少於10% 結構仍安全

屋宇署總結構工程師高美儀表示，屋宇署於上年8月已接獲有關舉報，並在10月勒令有關地盤停工，並進行大規模俗稱「開皮」的檢查，以確定鋼筋的配置是否達標。在6座大廈中，多處鋼筋配置出現不同程度偏離圖則設計，包括較疏、較少、較幼、沒有鋼筋，甚至沒有扣上或移位。停工令至今仍未撤銷。

署方經考慮鋼筋配置，以及周邊的混凝土牆的負重設計，認為足以分擔負載，因此未有對整體結構構成明顯危險。

高美儀又指，屋宇署已要求項目的註冊結構工程師、承建商，提交事故報告及所需的補救方案，包括加固、有需要時拆除部分結構構件，重新配置鋼筋及再落石屎。署方正諮詢律政司的意見，考慮對案件相關人士提出檢控。

廉政公署今日（21日）公布偵破一宗涉及住宅發展項目建築地盤的貪污造假案，地盤分判商涉嫌行賄工程監督人員換取寬鬆監管鋼筋工程。（夏家朗攝）

屋宇署：已加強對涉案的註冊承建商其餘項目的巡查

高美儀又指，署方過去一段時間，已主動加強對涉案的註冊承建商其餘五個私人發展項目的巡查工作，包括增加突擊視察地盤的次數、探用鋼筋面層測厚儀科技，以非破壞的方式，就已完成落石屎的結構構件進行抽樣巡查，未有發現鋼筋數量及位置與圖則不符，或明顯的結構安全問題。

為確保安全，署方會去信該五個項目的發展商，要求其委任的註冊結構工程師，要全面覆核相關地盤鋼筋安裝的監督紀錄，並在兩個月內提交報告，以及檢查鋼筋配置的檢測方案。在署方同意有關檢測方案之後，發展商需再請獨立的認可實驗室進行檢測，並向屋宇署提交獨立的檢測報告，確保項目結構安全。

若有發展商未跟從有關要求，屋宇署會考慮向有關項目的認可人士發出命令，著力進行署方認為所需的測試，確保工程符合相關規定。她強調，政府絕不容許及姑息違法事件，而屋宇署一直有積極配合廉署的調查行動。

署方記者會後補充，五個發展項目當中，三個為住宅項目、一個為商業用途，而一個為商住用途項目。該商住用途項目已臨近竣工，其餘四個項目的竣工時間大致由明年第二季至2027年第三季不等。

屋宇署強調屬罕見個別事件 將加強抽樣檢查

高美儀又強調，今次案件是罕見的個別事件，目前建築工程的監管制度嚴謹及運作良好。屋宇署一直嚴格監管建築工程的安全及質素，在現行制度下，註冊建築專業人員、註冊承建商及適任技術人員，負上妥善監督建築工程的總體責任，需要確保工程的每一個階段跟從建築物條例及附屬規例、批准圖則進行，並確保施工安全。

高美儀並指，屋宇署會從今次個案檢討經驗，並會加強對地盤落石屎前鋼筋配置的抽樣檢查，由目前抽查至才12%的項目增加至至少25%。至於已經完成落石屎的鋼筋配置抽查，屋宇署會每年抽查25%項目作為恆常安排，並會利用鋼筋面層測厚儀進行加強檢測，進一步加強監管制度。