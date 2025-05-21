安達臣道首置盤行賄案｜缺少於10%鋼筋　屋宇署指結構安全需加固

撰文：林遠航
出版：更新：

廉政公署今日（21日）公布偵破一宗涉及住宅發展項目建築地盤的貪污造假案，地盤分判商涉嫌行賄工程監督人員換取寬鬆監管鋼筋工程，涉事地盤為長實安達臣道首置盤。調查發現項目全部6座樓宇的鋼筋都有「幼咗、少咗、疏咗、無咗」，以及有移位。

屋宇署表示，涉及缺少的鋼筋數量少於10%，未有影響整體結構安全。署方又指，已要求項目的註冊結構工程師、承建商，提交事故報告及所需的補救方案，包括加固、有需要時拆除部分結構構件，重新配置鋼筋及再落石屎。

涉案的註冊承建商另有五個私人發展項目，署方已加強巡查工作，未有發現該五個項目的鋼筋數量及位置與圖則不符，或明顯的結構安全問題。

01獨家｜長實安達臣道首置盤疑缺數條鋼筋　地盤即時停工需交報告

《香港01》去年11月揭發長實安達臣道首置盤鋼筋出現問題，屋宇署其後確認該樓盤有6條橫樑的鋼筋配置較批准圖則的要求為少，但整體建築物沒有明顯危險，整個地盤已於9月28日起停工。（資料圖片／王海圖攝）
廉政公署今日（21日）公布偵破一宗涉及住宅發展項目建築地盤的貪污造假案，地盤分判商涉嫌行賄工程監督人員換取寬鬆監管鋼筋工程。（夏家朗攝）
屋宇署總結構工程師高美儀（左）在廉署記者會上指，署方已加強對涉案的註冊承建商其餘五個私人發展項目的巡查工作，未有發現鋼筋數量及位置與圖則不符，或明顯的結構安全問題。（夏家朗攝）

屋宇署：涉及缺少鋼筋少於10%　結構仍安全

屋宇署總結構工程師高美儀表示，屋宇署於上年8月已接獲有關舉報，並在10月勒令有關地盤停工，並進行大規模俗稱「開皮」的檢查，以確定鋼筋的配置是否達標。在6座大廈中，多處鋼筋配置出現不同程度偏離圖則設計，包括較疏、較少、較幼、沒有鋼筋，甚至沒有扣上或移位。停工令至今仍未撤銷。

署方經考慮鋼筋配置，以及周邊的混凝土牆的負重設計，認為足以分擔負載，因此未有對整體結構構成明顯危險。

高美儀又指，屋宇署已要求項目的註冊結構工程師、承建商，提交事故報告及所需的補救方案，包括加固、有需要時拆除部分結構構件，重新配置鋼筋及再落石屎。署方正諮詢律政司的意見，考慮對案件相關人士提出檢控。

廉政公署今日（21日）公布偵破一宗涉及住宅發展項目建築地盤的貪污造假案，地盤分判商涉嫌行賄工程監督人員換取寬鬆監管鋼筋工程。（夏家朗攝）

屋宇署：已加強對涉案的註冊承建商其餘項目的巡查

高美儀又指，署方過去一段時間，已主動加強對涉案的註冊承建商其餘五個私人發展項目的巡查工作，包括增加突擊視察地盤的次數、探用鋼筋面層測厚儀科技，以非破壞的方式，就已完成落石屎的結構構件進行抽樣巡查，未有發現鋼筋數量及位置與圖則不符，或明顯的結構安全問題。

為確保安全，署方會去信該五個項目的發展商，要求其委任的註冊結構工程師，要全面覆核相關地盤鋼筋安裝的監督紀錄，並在兩個月內提交報告，以及檢查鋼筋配置的檢測方案。在署方同意有關檢測方案之後，發展商需再請獨立的認可實驗室進行檢測，並向屋宇署提交獨立的檢測報告，確保項目結構安全。

若有發展商未跟從有關要求，屋宇署會考慮向有關項目的認可人士發出命令，著力進行署方認為所需的測試，確保工程符合相關規定。她強調，政府絕不容許及姑息違法事件，而屋宇署一直有積極配合廉署的調查行動。

署方記者會後補充，五個發展項目當中，三個為住宅項目、一個為商業用途，而一個為商住用途項目。該商住用途項目已臨近竣工，其餘四個項目的竣工時間大致由明年第二季至2027年第三季不等。

屋宇署強調屬罕見個別事件　將加強抽樣檢查

高美儀又強調，今次案件是罕見的個別事件，目前建築工程的監管制度嚴謹及運作良好。屋宇署一直嚴格監管建築工程的安全及質素，在現行制度下，註冊建築專業人員、註冊承建商及適任技術人員，負上妥善監督建築工程的總體責任，需要確保工程的每一個階段跟從建築物條例及附屬規例、批准圖則進行，並確保施工安全。

高美儀並指，屋宇署會從今次個案檢討經驗，並會加強對地盤落石屎前鋼筋配置的抽樣檢查，由目前抽查至才12%的項目增加至至少25%。至於已經完成落石屎的鋼筋配置抽查，屋宇署會每年抽查25%項目作為恆常安排，並會利用鋼筋面層測厚儀進行加強檢測，進一步加強監管制度。

安達臣道首置盤案︱長實：支持廉署行動　正與屋宇署商討後續處理長實安達臣道首置盤行賄案　鋼筋「疏咗少咗幼咗冇咗冇扣到」安達臣道首置盤貪污案︱分判商涉以夜總會款待等以換隻眼開隻眼閉長實安達臣道首置盤行賄案　廉署拘10人　全部6座樓鋼筋不按圖則安達臣道首置盤缺鋼筋　倪學仁指少6條佔比多　未落石屎可糾正長實安達臣道首置盤缺鋼筋　梁文廣憂拖慢工程進度　促盡快交報告長實安達臣道首置盤缺鋼筋　甯漢豪：不能過早下定論哪一方錯誤安達臣道首置盤疑缺數條鋼筋　長實：有關樓宇鋼筋等工序並未完成安達臣道首置盤缺鋼筋　長實郭子威：樓盤整體部署暫時順利
屋宇署
觀塘安達臣道首置地皮
長實地產／長實集團
港人首置上車盤
廉政公署