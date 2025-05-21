安達臣道首置盤貪污案︱長實：支持廉署行動　與屋宇署商後續處理

廉政公署今日（21日）公布偵破一宗涉及住宅發展項目建築地盤的貪污造假案，地盤分判商涉嫌行賄工程監督人員換取寬鬆監管鋼筋工程。據悉涉事地盤為長實安達臣道首置盤，該地盤發展商為長實集團。長實回應指，集團對安達臣道發展項目之地盤分判商涉嫌行賄顧問公司員工表示高度關注，已初步完成檢視項目之工程，並正與屋宇署商討適當之後續處理。



《香港01》於2024年10月4日揭發長實安達臣道首置盤鋼筋出現問題，屋宇署其後確認該樓盤有6條橫樑的鋼筋配置較批准圖則的要求為少，但整體建築物沒有明顯危險，整個地盤已於9月28日起停工。（資料圖片/王海圖攝）

長實：對於項目的地盤分判商涉行賄顧問公司員工表示高度關注

長實集團表示，對於安達臣道發展項目之地盤分判商涉嫌行賄顧問公司員工表示高度關注，並支持廉政公署的行動，保障香港之廉潔營商環境。長實又指，已初步完成檢視項目之工程，並正與屋宇署商討適當之後續處理。

長實集團5月21日表示，對於安達臣道發展項目之地盤分判商涉嫌行賄顧問公司員工表示高度關注，並支持廉政公署的行動。（倪清江攝）

《香港01》去年10月揭發安達臣道「港人首置盤」有樓宇鋼筋出現缺少問題時，曾向長實集團查詢，長實其後發聲明指，正責成顧問團隊就圖則情況進行了解及作適當處理。至於承建商卓越天工的母公司興聯集團則一直未有回覆。