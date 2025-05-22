防中暑｜勞工處職安局續資助風險高業界　25折$199可買冷氣背心

炎夏已到，中暑風險或會升高，尤其是長時間在戶外工作的人士。勞工處今年將繼續與職業安全健康局（職安局）推出「防中暑用品資助計劃」，資助中暑風險較高行業的中小企、團體及工會以優惠價購買冷氣背心及升級版太陽能風扇。



勞工處將繼續與職安局推出「防中暑用品資助計劃」，亦資助有較高中暑風險行業的中小企、團體及工會以優惠價購買冷氣背心及升級版太陽能風扇。（資料圖片／盧翊銘攝）

勞工處將繼續與職安局推出「防中暑用品資助計劃」，亦資助有較高中暑風險行業的中小企、團體及工會以優惠價購買冷氣背心及升級版太陽能風扇。（資料圖片／盧翊銘攝）

勞工處將繼續與職安局推出「防中暑用品資助計劃」，亦資助有較高中暑風險行業的中小企、團體及工會以優惠價購買冷氣背心及升級版太陽能風扇。（資料圖片／盧翊銘攝）

升級版太陽能風扇低至$100 原價$430

勞工處表示，有12個行業有更高中暑風險，包括建造業、機電業、保安及戶外清潔業等。他們都是在戶外露天受陽光直接照射的環境下，或在室內沒有空調、通風欠佳或有熱源的環境下工作的僱員。

處方表示，為協助僱主採購有效的防暑用品，職安局與勞工處再度推出「防中暑用品資助計劃」，資助較高中暑風險的行業的中小企、機構及工會購買防暑裝備，包括以優惠價199元購買市價850元的「冷氣背心」，或以低至100元購買市價430元的「升級版太陽能風扇」。

職業安全健康局總幹事游雯指，當局已購入約2000件冷氣背心，惟7月18日會截止申請，呼籲業界如有需要便要盡快申請。她說，冷氣背心可以體感溫度比環境溫度低4至5度。

勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢指，建議業界配置俗稱「小飛象」的太陽能清涼休息站。（資料圖片）

勞工處副處長（職業安全及健康） 馮浩賢又提到，建議業界配置俗稱「小飛象」的太陽能清涼休息站。他特別提到，在處方推出《預防工作時中暑指引》後，食環署亦已在一些偏遠、鄉郊的地方加設了130個「小飛象」，令僱員可以有地方休息，避免中署。

馮浩賢又說，處方鼓勵不同行業的持分者因應其行業的特情況，基於勞工處《指引》所提供的準則和建議，以風險為本及共同協商的原則，制訂合理及勞資雙方同意的實務指引。

職業安全健康局總幹事游雯指，當局已購入約2000件冷氣背心，惟7月18日會截止申請，呼籲業界如有需要便要盡快申請。(資料圖片／張浩維攝)

游雯指，當局已加緊宣傳預防中暑資訊，並會打「陣地戰」，到全港十八區宣傳。她續指，當局會到訪不同工地，派發防暑物品，包括水樽、清涼巾、冰涼頸巾及防中暑資訊卡。

她又呼籲未安排僱員修讀熱壓力等課程的僱主「好快啲安排啦，唔係勞工處嘅傳票就嚟緊㗎啦」。馮浩賢最後強調，中暑是可以預防的，亦會大力支持職安局，「如果佢哋要求『加碼』，我都會支持」。他又提醒工友如有不適「唔好死頂」。