中暑高熱足以致命　一文看清如何急救

近日天氣炎熱，令人容易中暑。中暑之前，身體會步入「熱衰竭」狀態，如果炎炎夏日下突然有感頭暈、頭痛、乏力及大量出汗，可能已陷入熱衰竭，需要立即休息及補充水份。熱衰竭一旦惡化會演變為中暑，嚴重中暑有機會令患者抽搐、精神紊亂、休克、甚至死亡。下文與大家談談如何區分熱衰竭及中暑，並分享如果遇上以上情況，該如何自救，以及為他人急救。



撰文：醫善同行醫學顧問、急症科專科醫生劉啟基



醫善同行醫學顧問、急症科專科醫生劉啟基

熱衰竭可說是中暑的「前奏」，患者體溫普遍升至攝氏38至40度及出現脫水情況。患者有多個徵兆，包括頭痛、頭暈、虛弱乏力、大量流汗、口乾、心跳變快、呼吸急速、血壓低、面色蒼白、反胃、嘔吐及排尿下降等。

至於中暑患者體溫普遍升至攝氏40度或以上，脫水的皮膚因難以排汗而變得乾燥及熱。除了以上目測到的病徵，中暑患者更會因過熱而出現腦神經方面的病徵，例如神智混亂，行為異常，抽搐及昏迷等情況。

「勞動型中暑」，舉例行山、練習長跑、運動員操練及操兵等等。肢體運動令身體過度發熱，最終無法順利「散熱」而造成中暑。（資料圖片/盧翊銘攝）

與熱衰竭相比，中暑患者神智無法保持清醒，因其腦部遇熱而出現損傷，喪失了原本的機能控制。此外，患者可能出現多重器官受損甚至衰竭，有橫紋肌溶解症，腎衰竭等併發症。舉例心肺功能方面，患者可能出現心律不正、呼吸困難、休克而危及性命。

說到這裡，相信大家對熱衰竭、中暑及其嚴重性加深了認識。接下來討論容易誘發熱衰竭及中暑的高危情況。成因分為兩種，第一種是「非勞動性」亦稱傳統型中暑，即因高溫及潮濕環境令人體過度「吸熱」及難以散熱而引發，患者以長者、幼童、長期病患人士為主。舉例曾有長者個案在酷暑下選擇留家，但面對高溫仍不開冷氣等散熱設備，結果因環境太熱而中暑。

中暑之前，身體會步入「熱衰竭」狀態，如果炎炎夏日下突然有感頭暈、頭痛、乏力及大量出汗，可能已陷入熱衰竭，需要立即休息及補充水份。（資料圖片/林靄怡攝)

第二種就是「勞動型中暑」，舉例行山、練習長跑、運動員操練及操兵等等。肢體運動令身體過度發熱，最終無法順利「散熱」而造成中暑。

當發現自己或他人在高溫下出現頭暈作嘔等癥狀，可能已步入熱衰竭狀態，隨時中暑。此時建議立即停止運動，不宜逞強，並移動至陰涼地方休息，飲水或飲用運動飲料以補充水分及電解質。同時盡量脫去多餘衣物，淋濕身上衣衫及吹風扇，如有冰敷更佳，盡快為身體散熱。若情況仍然持續，甚至變差，建議盡快送院求醫。

當發現自己或他人在高溫下出現頭暈作嘔等癥狀，可能已步入熱衰竭狀態，隨時中暑。此時建議立即停止運動，不宜逞強。（資料圖片/陳惠嫻攝）

在急救層面上，醫生會為中暑而送院的患者盡快散熱及補水，例如浸泡凍水，在患者頸，腋下和腹股溝敷冰，以及吊鹽水。同時需要觀察對方身體機能有否受到影響，舉例若出現呼吸問題就需要插喉及使用呼吸機作輔助，保持患者的維生功能，更嚴重者可能需用心肺復甦治療。因中暑涉及多重器官衰竭，可能需要在深切治療病房治理。

最後，特別想提及曾有個案因中暑感到頭痛發熱，繼而打算服用退燒藥，望令體溫下降。事實上，退燒藥無助緩解中暑癥狀，因中暑屬於病因及物理層面上，身體因脫水而高溫。比起服藥，反而要立即補充水份，更有助身體流汗及散熱。亦有坊間說法指在酷熱天氣下飲啤酒可以「解暑」，必須留意含酒精或咖啡因的飲品，會令心跳過快，加快血液循環及利尿，更容易令脫水情況加速及惡化。

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