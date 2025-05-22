世界海關組織亞太首腦會議　陳子達稱成果豐碩　仁滙至今2278投訴

一連四日在香港舉行的「世界海關組織亞太區首腦會議」今日（22日）結束，海關關長陳子達在閉幕典禮後會見傳媒稱，今次會議邀請120位亞太地區的海關首長及高級官員出席，取得豐碩成果。他說由香港海關主導策劃的「亞太區海關電子驗證平台」亦在會議上獲討論，平台透過區塊鏈開發，容許各地海關毋須交換敏感資料下，驗證電子文件如產地來源證等，平台上周已完成首次試點計劃。香港海關將繼續推動有關發展，強化內聯外通，鞏固香港作為國際金融心的地位。



被問到仁滙醫務集團結業，他說截至昨午5時，已接獲2,278宗投訴，最高金額為2.9萬元。案件正進行刑事調查，稍後或涉及司法程序，現階段無法披露更多詳情。



一連四日在香港舉行的「世界海關組織亞太區首腦會議」今日（22日）結束，海關關長陳子達在閉幕典禮後將會見傳媒稱，今次會議邀請120位亞太地區的海關首長及高級官員出席，取得豐碩成果。（香港海關Facebook 截圖）

香港海關任副主席 過去一年辦逾10個區域合作項目

陳子達表示，該會議是亞太區每年一度最高層次的會議，今年香港海關以副主席身份主辦，整個會議為期4日，並邀請120位亞太地區的海關首長及高級官員出席，探討區域海關合作。

他表示，香港海關自2024年7月擔任副主席，任期將維持2年，過去一年已舉辦超過10個區域合作項目，包括工作坊、研討會等，推動亞太區海關業務。陳子達形容，今次會議取得豐碩成果，與會各方一致通過多項重要決策，包括同意在中國內地增設地區培訓中心及地區海關實驗室。

香港海關5月19日至5月22日舉辦第26屆世界海關組織亞太區首腦會議。（香港海關網頁）

推動亞太區海關電子驗證平台 上周完成首次試點計劃

他指，會議上亦討論亞太區海關電子驗證平台的事項，該平台一直由香港海關主導策劃及推動，透過區塊鏈開發驗證平台，容許各地海關毋須交換敏感資料下，驗證電子文件如產地來源證等。他表示，該平台上周已完成首次試點計劃，一個由深圳經香港運往泰國的貨運，成功完成電子產地來源證的遙距認證，並獲得「中國東盟全面經濟合作框架協議」下的關稅優惠，泰國的進口稅率亦由10%降至0%。香港海關將繼續推動有關發展，強化內聯外通，鞏固香港作為國際金融心的地位。

在第26屆世界海關組織亞太區首腦會議上，海關關長陳子達（右）和世界海關組織秘書長Ian Saunders（左）交談。（香港海關網頁）

香港海關將出任世界海關組織審計委員會亞太區代表

此外，會議已確定下屆亞太區代表席位的安排，香港海關將出任世界海關組織審計委員會的其中一名亞太區代表，參與審視政策和行政程序。他說香港海關為此成立專業團隊，多名具備專業會計資格的年輕成員參與在內。

陳子達指出，會議期間安排嘉賓參觀維港、品嚐特色美食，配合政府「無處不旅遊」的推廣活動。

在第26屆世界海關組織亞太區首腦會議上，海關關長陳子達（中）主持會議。（香港海關網頁）

海關接仁滙醫務結業投訴增至2,278宗 最高涉2.9萬元

被問到仁滙醫務集團結業，他說截至昨午5時，已接獲2,278宗投訴，最高金額為2.9萬元。案件正進行刑事調查，稍後或涉及司法程序，現階段無法披露更多詳情。

此外，他提及去年香港海關已聘用59名見習督察，又說成為海關必須具備廣闊視野、懂得科學知識以及終身學習等能力和特質。