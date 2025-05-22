大熊貓龍鳳胎5.27「搬屋」　海洋公園同日揭曉家姐、細佬正式名字

【大熊貓之旅／大熊貓BB／海洋公園／家姐細佬／安安可可】港產大熊貓龍鳳胎家姐及細佬「暴風式」成長，海洋公園將於下周二（27日）安排兩姐弟「搬屋」，海洋公園又指早前舉辦的「大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽」反應熱烈，同日早上將揭曉一對寶寶的正式名字。



家姐及細佬的新棲息地將加入更高聳的樹木與多變的地形，讓牠們得以釋放無窮精力和好奇心，至於媽媽盈盈也可在高地區域享受「Me Time」（屬於個人的休息時間）。



海洋公園同時更新展館入場安排，市民及旅客由當日起到訪「大熊貓之旅」，可直接在展館外排隊，毋須預先領取時間票。公園更推出成人門票優惠，三人同行的票價可低至七折。



海洋公園5月27日安排家姐及細佬「搬屋」，新棲息地將加入更高聳的樹木與多變的地形。（海洋公園圖片）

家姐及細佬暴風式成長，目前體重分別已超過21公斤。（海洋公園圖片）

高地區域一併開放 「家姐」、「細佬」將學習攀爬山坡及樹木

家姐及細佬「暴風式」成長，目前體重分別已超過21公斤。有鑑及此，海洋公園最近擴展大熊貓的棲息地，鄰近「大熊貓之旅」入口處的高地區域，將一併開放予盈盈及兩姐弟使用，下周二（27日）便正式啟用。

海洋公園指，兩姐弟在母親及熊貓護理團隊的悉心引導下，將會學習攀爬多變的山坡及更高的樹木。市民及旅客可一睹牠們矯健的身手，例如追逐嬉戲、滑過大石和草坡等。

家姐目前體重已超過21公斤。（海洋公園圖片）

細佬目前體重同樣已超過21公斤。（海洋公園圖片）

海洋公園︰大熊貓BB愈來愈喜愛探索四周及挑戰自己

海洋公園公司動物及保育部主管祝效忠表示，家姐及細佬的體能正在穩健發展，愈來愈喜愛探索四周及挑戰自己，稱延伸的棲息地可提供更豐富的活動空間，讓牠們釋放無窮精力和好奇心，進一步鍛鍊各種生活技能。

海洋公園動物及保育主管祝效忠。（盧翊銘攝）

「搬屋」後盈盈可在高地區域享受「Me Time」

祝效忠又指，高聳的樹木與多變的地形，能激發牠們的探索天性和挑戰精神，而展館中間區域將成為遊戲室，奶爸奶媽會設置更多種類的環境豐容物，提供更多身體、感官和認知刺激，也可讓盈盈在高地區域享受「Me Time」（屬於個人的休息時間）。

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成人門票買兩張有八折優惠 三人低至七折

海洋公園更新展館入場安排，由5月27日起，市民及旅客到訪「大熊貓之旅」可直接在展館外排隊，毋須預先領取時間票。海洋公園並推出「二人同行」及「三人同行」的成人優惠門票，凡購買兩張成人入場門票即享八折優惠，三張則可低至七折。

「二人同行」八折 （成人）︰即日起至2025年6月30日



「三人同行」七折 （成人）︰2025年5月26至6月30日

