大熊貓BB｜大灣區青年基金資助　千名基層學生探訪學習保育

為使基層學生能近距離接觸大熊貓，以互動方式學習保育意識，大灣區共同家園青年公益基金周二（29日）假香港海洋公園舉辦「熊貓保育聯萌」活動，近1,000名來自13間學校的高小及初中基層學生免費參與。是大熊貓龍鳳胎自2月中公開亮相以來，最大規模的學生探訪活動。參加學生均指熊貓人見人愛，留下美好回憶。



「熊貓保育聯萌」參加者大合照。（大灣區共同家園青年公益基金提供圖片）

近距離觀察大熊貓 手機記錄超萌動態

大灣區青年基金行政總裁楊彬致歡迎辭時表示，本次活動反應熱烈，一共收到超過50間學校、3200名師生申請，足見大熊貓的超萌魅力。大熊貓是種瀕危物種，每一隻都是自然的禮物，需要每個人為保育出一分力。

主禮嘉賓民政及青年事務局副局長梁宏正致辭時稱，中央政府贈港6隻珍貴國寶熊貓，不僅是中央對香港的關愛，更提供寶貴機會讓青少年能學習珍惜自然生態。

學生們於儀式後前往熊貓館，近距離觀察大熊貓並拍照留念。部份同學是第一次探訪龍鳳胎BB「家姐」及「細佬」，紛紛舉起手機記錄牠們的超萌動態，包括追逐玩樂，爬樹滾草地，以及與媽媽盈盈溫馨互動，現場歡笑不斷。

實地了建棲息環境 海洋公園介紹冷知識

學生其後分組參與「大熊貓之旅」及「『竹』夢之旅」導覽，透過實地觀察了解熊貓的棲息環境與食性特點。海洋公園保育團隊並主持專題講座，介紹了中國在野外保育與人工繁殖的科研成果，以及介紹熊貓的各種食物，和如何從牠們的糞便了解身體狀態等冷知識。

是次活動費用由大灣區青年基金全額資助，對象是官津學校基層學生，參觀熊貓後，師生更可繼續留園盡情享受歡樂的一天，此外，師生們可獲交通資助，以及$100膳食現金券。部份學生表示，活動增加他們對保護瀕危動物知識，未來會繼續關注自然保育議題。