海運戲院結業｜曾擁1700座位　見證午夜場、首映禮、經典西片輝煌

【結業潮／戲院結業／嘉禾】尖沙咀嘉禾海運戲院宣布因租約期滿，將於6月1日最後營業，連同接手前的海運戲院，該戲院合共有56年歷史，位處尖沙咀廣東道核心地帶，加上是香港目前少有的超巨幕影院，曾經是電影公司舉行星光熠熠首映禮的首選場地；亦是放映午夜場預測觀眾反應的熱點，並締造多項紀錄，風光一時。



可是，傳統大戲院不敵時代洪流，至90年代隨着潮流改建成迷你戲院，由超過1,700座位縮減至容納500多人，其後由嘉禾院線接手，2013年曾大翻新，縮減至約456座位，至今仍是全港可容納最多人的影院。惟巨幕也到了「謝幕」之時，在電影寒冬下，海運戲院將面臨由新院線接手，延續弘揚香港電影使命，抑或難逃改裝轉型命運呢？



即將於6月1日最後營業的尖沙咀嘉禾海運戲院，連日吸引不少影迷來拍照留念。（羅國輝攝）

即將於6月1日最後營業的尖沙咀嘉禾海運戲院，連日吸引不少市民或影迷來拍照留念。）羅國輝攝）

半世紀前開幕 多達1,700座位

位於尖沙咀廣東道的海運戲院於1969年開幕，由於地理位置極佳，當年為區內的地標戲院，以播放西片為主。同時，該院設有巨大銀幕，場內分前座、後座及超等，雖只有一間影院，卻有超過1,700個座位，曾是電影公司舉行首映禮的首選。

1971年11月，已故武打巨星李小龍生前出席在海運戲院為香港童軍舉辦的《唐山大兄》義映晚會。（網上圖片）

李小龍曾出席海運戲院《唐山大兄》義映晚會

1971年11月，已故武打巨星李小龍生前出席在海運戲院為香港童軍舉辦的《唐山大兄》義映晚會，電影《唐山大兄》其後在短短28日內創下超過100萬票房紀錄，成為當年全港最高票房電影，並掀起港產功夫片熱潮。同時，李小龍憑着《唐山大兄》一鳴驚人，在電影中展現真功夫，贏得觀眾一致讚賞，奠定其影壇武打巨星地位。

上世紀90年代的尖沙咀海運戲院。（網上圖片）

午夜場成電影公司探熱針

除了首映禮，早年在不夜天的尖沙咀區，海運戲院與尖東的華懋戲院，更是電影公司在上映正場前，選址放映午夜場的熱點，以預測觀眾反應。後來，午夜場變成香港「夜貓族」的看電影文化，甚至在假期會加開凌晨子夜場，場面非常熱鬧，風光一時。華懋戲院早於2013年5月結業，而海運戲院則在12年後結業。

尖沙咀海運戲院曾風光一時，是電影公司舉行首映禮的首選。（羅國輝攝）

尖沙咀海運戲院曾風光一時，是電影公司舉行首映禮的首選。（羅國輝攝）

改成迷你戲院播《這個殺手不太冷》

到了90年代，這種傳統大戲院不敵時代巨輪，跟隨當年潮流改建成迷你戲院，大幅縮減至500多個座位，並改由嘉禾院線接手經營，但仍以播放西片為主，甚至曾有段時間播放較少眾的外語片，並以1995年放映由法國導演洛比桑執導、紅遍全球的作品《這個殺手不太冷》，最為人津津樂道。

1995年海運戲院放映由法國導演洛比桑執導、紅遍全球的作品《這個殺手不太冷》，最初全港只有兩間戲院上映，包括海運及已結業的銅鑼灣紐約戲院。（香港上映電影廣告收藏庫 Facebook圖片）

電影大收旺場 海運單日收入十多萬元

據了解，當年發行商泛亞似乎對《這個殺手不太冷》的票房信心不大，所以電影宣傳攻勢不多，只是循例播放優先場便開畫，全港只有兩間戲院上映，包括海運及已結業的銅鑼灣紐約戲院，但沒料到電影口碑極佳，海運戲院上映首個周日大收旺場，票房達到十多萬元，之後更連續上畫多個星期，入座率極高。

因此，發行商陸續安排旗下院線加入放映，結果該套電影上映了173天，甚至引入導演足本版播放，票房累積達到1,985萬，在電影業界堪稱奇蹟。另於2010年，嘉禾海運戲院使用3D技術直播世界盃賽事，為全亞洲首創。

位於尖沙咀海運大廈海運戲院是香港目前少有的超巨幕影院，座位總數目約460個。（海運戲院 Grand Ocean Cinema Facebook）

至2013年，嘉禾海運進行大翻新，座位再減至約460個，但因為設有超巨幕，至今仍是全港可容納最多觀眾的戲院，卻會在6月2日起結束營業。