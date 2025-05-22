香港冉起當代藝博會設嬌姐士多體驗區　旅發局冀旅客觀展後深度遊

旅發局推出全新主題宣傳「香港節慶 文化躍動」，其中一連四日舉行的香港冉起當代藝博會，由今日（22日）起正式開鑼，並邀請本地藝術家許開嬌，以士多文化作為主題，策展「嬌姐士多」。



該體驗區放置經典雪櫃、汽水箱、彈彈波機及扭蛋機等懷舊陳設，另設特色牆描繪香港社區建築及舊式招牌等特色風貌。旅發局期望旅客在觀展後會深入社區展開「深度遊」，體驗香港的獨有魅力。



香港冉起當代藝博會（Affordable Art Fair Hong Kong 2025）由今日（22日）起開鑼。（旅發局提供圖片）

許開嬌期望透過青花瓷技藝，讓地道社區特色得以延續。（旅發局提供圖片）

香港冉起當代藝博會（Affordable Art Fair Hong Kong 2025）由今日（22日）起開鑼，旅發局與主辦方聯手設計互動藝術體驗，邀請本地藝術家許開嬌，以士多文化作為主題，策展「嬌姐士多」。

「嬌姐士多」擺滿懷舊士多陳設 設計師冀社區特色延續

「嬌姐士多」採用舊式士多裝潢設計，放置經典雪櫃、汽水箱、彈彈波機、扭蛋機等懷舊陳設，又以各式地道零食為創作靈感，採用具中國美學特色的工筆技藝，炮製出多款青花瓷「零食」。

許開嬌期望透過青花瓷技藝，封存滿載港人集體回憶的點滴滋味，讓地道社區特色得以延續。「零食設嘗味期限，瓷器卻可歷久常新，我喜歡兩者本質差異所碰撞出的驚喜！」

「嬌姐士多」提供14款小食及飲品，包括「蓮花杯」、雪條、樽裝豆奶及汽水等。（旅發局提供圖片）

「嬌姐士多」提供14款小食及飲品，包括「蓮花杯」、雪條、樽裝豆奶及汽水等。（旅發局提供圖片）

提供14款小食及飲品 任何消費可獲代幣玩扭蛋機

旅發局表示，「嬌姐士多」提供14款小食及飲品，包括「蓮花杯」、雪條、樽裝豆奶及汽水等。市民及旅客在體驗區內消費任何金額，都可獲得扭蛋機及彈彈波機的代幣乙枚。

若選擇在扭蛋機投幣，可隨機獲贈由許開嬌設計的襟章乙枚，該三款襟章以懷舊零食為靈感，滿載老香港情懷。若投幣至彈彈波機，則可重拾兒時趣味。

若選擇在扭蛋機投幣，可隨機獲贈由許開嬌設計的襟章乙枚。（旅發局提供圖片）

市民及旅客在體驗區內消費任何金額，都可獲得扭蛋機及彈彈波機的代幣乙枚。（旅發局提供圖片）

離開前可在懷舊鐵皮信箱投放明信片

此外，旅發局在「嬌姐士多」設有主題特色牆，逐一描繪香港社區建築及舊式招牌等特色風貌。市民及旅客離開前，可在許開嬌設計的明信片寫下心意，通過士多內的懷舊鐵皮信箱，向親友寄出港式情懷。

旅發局期望透過「嬌姐士多」推廣本港獨有的文化風貌，啟發旅客在觀展後深入社區各處探尋不同地道特色，展開「深度遊」，深度體驗大城小區獨有魅力。

市民及旅客離開前，可在許開嬌設計的明信片寫下心意，通過士多內的懷舊鐵皮信箱，向親友寄出港式情懷。 （旅發局提供圖片）