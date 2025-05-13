端午節｜旅發局國際龍舟賽化身日夜嘉年華　設美食街有馬戲團表演

旅遊發展局將於5月31日端午節至6月8日期間，以嘉年華形式舉行「永明香港國際龍舟邀請賽」，活動包括龍舟主題美食街、啤酒暢飲、馬戲團快閃表演等，更有端午及熊貓主題打卡熱點，讓旅客及市民可由日玩到夜。



旅發局總幹事程鼎一今日（13日）表示，今年首次將比賽變為嘉年華，有信心傳統節慶盛事可吸引旅客，發揮更高經濟效益。



旅發局將於5月31日端午節至6月8日期間，以嘉年華形式舉行「永明香港國際龍舟邀請賽」。（旅發局提供相片）

超過4500名健兒參加共19項賽事

今屆「永明香港國際龍舟邀請賽」有來自12個國家和地區的隊伍參賽，總共超過190隊，逾4,500名健兒參加於6月7日至8日舉行的共19項賽事。

為預熱龍舟邀請賽，旅發局特意將尖東化身龍舟日夜嘉年華，由5月31日端午節起，將於星光大道及尖東百周年紀念公園舉辦不同活動，包括龍舟美食節、馬戲團表演、及以端午和熊貓為主題的打卡購物點。

旅發局特意將尖東化身龍舟日夜嘉年華，由5月31日端午節起，將於星光大道及尖東百周年紀念公園舉辦不同活動，包括啤酒暢飲。（資料圖片)

龍舟日夜嘉年華有不同活動，包括馬戲團快閃表演等。（旅發局提供相片）

龍舟主題美食有糉及龍舟造型小食 打卡位有大熊貓造型

龍舟嘉年華率先於端午節當天（31日）到6月8日舉行，10間攤檔連續9天推出龍舟主題美食，包括端午糉、龍舟造型街頭小食及多款消暑飲品等。

大熊貓安安、可可、盈盈、樂樂及龍鳳胎寶寶家姐和細佬將以端午節主題造型亮相，成為全新打卡位，圖為參考圖片。（旅發局提供相片）

旅發局亦聯合香港海洋公園推出打卡熱點及精品限定店。大熊貓安安、可可、盈盈、樂樂及龍鳳胎寶寶家姐和細佬將以端午節主題造型亮相，成為全新打卡位。同場還有期間限定店發售「萌爆」熊貓精品，市民旅客於參與美食街攤檔消費、更即可獲贈一包精美熊貓貼紙（每次隨機發送兩款貼紙，全套10款，送完即止）。