五一黃金周︱林建岳：每個旅客均珍貴　旅發局將加強推廣香港魅力

入境處數據顯示，過去5日最少有91萬人次內地客來港。旅遊發展局主席林建岳接受媒體採訪時表示，今年五一黃金周內地旅客訪港創疫後新高，既受惠於中央接連推出多項挺港旅遊業措施，也反映香港旅遊業的競爭力和吸引力。在貿易戰衝擊全球貿易的大背景下，旅遊業興旺為香港消費零售市道帶來寶貴支持。林建岳強調，「每個旅客都是旅客」，旅發局將打造更多旅遊產品，做好推廣，充分展現香港旅遊魅力，他並就今次五一黃金周旅客情況提出3點看法。



5月1日五一黃金周首日，高鐵西九站十分熱鬧，全日港有54,770人次內地旅客坐高鐵來港，比坐高鐵北上港人多兩倍。（廖雁雄攝)

「每個旅客都是旅客」 促做到無處不好客

第一，所有旅客，來到香港都是珍貴客人，都應以禮相待，做到無處不好客。林建岳指出，香港是「國際旅遊之都」，也是「好客之都」，服務是旅遊業的重中之重。對香港而言，「每個旅客都是旅客」，不論長途客還是短途客，不論消費多或是消費少，都是香港的珍貴客人和消費者，對於香港的旅遊業和經濟都帶來支持。香港理應接待好來港旅客，為每個旅客都留下美好印象，令到香港旅遊生意越做越有，把香港「好客之都」的美譽傳遍世界。

五一黃金周內地旅客逼爆香港各處，其中港鐵旺角東站大堂一度有過百人排隊出閘，閘機前絕大部份為內地旅客。（潘耀昇攝）

加強培訓提供針對性服務 體現無處不周到

第二，針對不同的旅客提供不同的適切服務，體現無處不周到。林建岳認為，香港旅遊業要做到讓客人賓至如歸，就要為不同旅客提供他們所需要的服務。旅發局將會繼續與業界攜手，加強不同語言導遊培訓，對不同旅客提供針對性的服務，通過不同渠道和方式為旅客提供更加全面、周到、貼心的服務。

下午1時半左右，烈日當空下仍有不少旅客聚在舊油麻地警署外，爭相找位置跟舊油麻地警署合照，「打卡」留念。（吳美松攝）

宣傳精細旅遊產品 落實無處不旅遊

第三，進一步加強打造和宣傳精細旅遊產品，落實無處不旅遊。林建岳表示，香港旅遊業要持續發展，需要不斷提升吸引力和競爭力。旅發局將進一步促進文體旅遊融合發展，繼續發掘香港的旅遊產品，發揮歷史、文化、美食、島嶼、盛事等對旅客的吸引力，開拓更多旅遊新項目，打造更多「必去」旅遊熱點，開發特色多元旅遊，並善用新媒體和科技，以新模式推廣香港的傳統習俗與人文風采，加強對精細旅遊產品的推介宣傳。