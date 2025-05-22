港鐵將軍澳線停駛｜事發數列列車停隧道　安排駛至月台讓乘客離開

港鐵將軍澳綫今日（22日）暫停服務逾5小時，港鐵今晚公布，停駛原因是發生電力短路「跳掣」和引起訊號系統故障，將於今晚非行車時間進一步調查故障成因。



港鐵表示，發生時相關路段有將軍澳綫列車一度於隧道內停下，車務控制中心於安全及可行情況下安排相關列車慢駛至附近車站，至下午6時許，所有受影響乘客經由車站月台安全離開繼續行程。車務營運及本地鐵路總管李婉玲補充，涉及數列列車。



港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，剛是放工時間，市民無法經將軍澳線5過海。（羅國輝攝）

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛。在油塘站過海往北角月台，有消防到來調查。（羅國輝攝）

電力系統跳掣再出現訊號系統故障 無法繼續行車

車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，今日下午5時15分，將軍澳線油塘至北角站一個隧道的電力系統跳掣，導致該路段電力受阻，其後將軍澳線寶琳至康城站的訊號系統亦相繼受阻，無法繼續行車。

車務控制中心安排隧道內列車慢駛至附近車站落客

她表示，當時正值黃昏繁忙時間，有個別列車在當時停在隧道內，車務控制中心於安全及可行情況下，安排相關列車有序慢駛至附近車站，令乘客經月台車站。

車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，今日5時15分，將軍澳綫油塘至北角站一個隧道的電力系統跳制，導致該路段電力受阻。（香港01直播截圖）

架空電纜組件有短路跡象

車務工程維修總管李劍雄表示，事故發生之後，港鐵即時派遣工程人員到場調查，目前鎖定停駛原因為電力故障和訊號系統故障。他表示，經初步調查，將軍澳綫的架空電纜組件有短路跡象，港鐵將於今晚非行車時段作進一步調查列車和相關路段。

他又指有乘客反映，鰂魚涌去油塘站路段看到火光及煙，他解釋指架空電纜十分高壓，短路時會出現相關情況。

車務工程維修總管李劍雄表示，事故發生之後，港鐵即時派遣工程人員到場調查，目前鎖定停駛原因為電力故障和訊號系統故障。（香港01直播截圖）