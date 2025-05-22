將軍澳綫停駛｜田北辰倡立會鐵路小組跟進　張欣宇疑系統連鎖故障

【將軍澳線／將軍澳綫／港鐵／港鐵故障】港鐵將軍澳綫周四（22日）傍晚由於電力供應受阻，一度全線暫停，列車服務至晚上約10時半才逐步回復正常。作為立法會鐵路事宜小組委員會主席的張欣宇，以及立法會議員田北辰均建議，在5月26日舉行的鐵路事宜小組委員會會議上，加開議程討論港鐵將軍澳綫全綫暫停服務問題，邀請港鐵公司代表出席，全面交代事故因由，並討論預防事故、應急及改善等措施。



港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，剛是放工時間，市民無法經將軍澳線5過海。（羅國輝攝）

張欣宇：長者不諳轉乘接駁巴士無奈滯留

張欣宇及田北辰均認為，港鐵今年已屢次發生嚴重事故，包今年2月5日及4月27日凌晨在東鐵線分別發生的兩宗工程車事故，均導致列車服務延誤數小時。

張欣宇指出，港鐵將軍澳綫22日再因故障導致全線服務中斷，事發於下班繁忙時段，大量乘客須繞經其他綫路過海或改乘其他交通工具，港鐵雖提供免費接駁巴士行走將軍澳地區，但將軍澳及港島交通仍受到嚴重影響。就他在受影響車站的現場觀察所見，有不少長者因不諳轉乘接駁巴士，無奈滯留車站。

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電力故障不致於全線停駛 料觸發回贈機制

張欣宇分析稱，一般而言無論電力故障或列車故障均不會導致全線停駛，因此將軍澳綫今日出現的情況十分罕見，有可能涉及多個系統連鎖故障。而針對今次將軍澳綫事故的列車服務延誤，張欣宇相信會觸發「服務表現回贈」機制，由於延誤發生於繁忙時段，罰款金額將按1.2倍計算。

促重新評估維修人員編制

張欣宇表示，將於下周一舉行的會議上加入有關議題，要求港鐵交代事故原因，以及事故的應急及車務安排是否恰當。

他進一步指出，港鐵近年人手短缺問題持續引起關注，例如東鐵綫工程車事故中暴露出維修團隊經驗及知識不足，導致故障處理時間過長。他敦促港鐵重新評估各綫路維修人員編制，並加強前線員工培訓，避免因人力資源缺口影響應急效率。張欣宇強調，港鐵需平衡商業營運與公共責任，以市民安全及服務質素為首要考量，制定清晰資產的更新更換時間表。

田北辰：反映維修保養及應急能力嚴重不足

實政圓桌立法會議員田北辰表示，今年以來港鐵屢次發生嚴重事故，繼2月及4月東鐵綫發生工程車故障，導致列車需單軌雙程行車，分別在事發近8個小時始回復正常後；5月22日將軍澳綫又發生懷疑電力故障，全線暫停服務3個小時，由於事發時正值下午繁忙時間，市民出行嚴重受阻。

他批評，港鐵作為本港最大規模的公共集體運輸系統，屢次發生嚴重事故反映港鐵的維修保養工作及應急能力嚴重不足。

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛。在油塘站過海往北角月台，有消防到來調查。（羅國輝攝）

供電及信號等事故接連發生，嚴重影響港鐵服務的穩定，亦引起社會關注港鐵工程及維修工作的水平。港鐵公司2023年宣布計劃在未來五年內投放逾650億港元，更新鐵路設施、保養維修並加大應用創新科技，公眾希望了解這筆投資是否包括故障監察系統，即時顯示問題性質及相關位置，減省找尋故障源頭的時間，讓列車服務可盡快恢復正常。