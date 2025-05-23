將軍澳綫停駛｜港府關注事件　機電署循供電系統列車機件等調查

【港鐵／將軍澳／暫停／電力供應】港鐵將軍澳綫今日（22日）傍晚5時多出現故障，一度要全綫停駛，影響逾五小時。港府表示高度關注事件，稱機電署會繼續在現場調查列車的供電系統，以及在車廠檢查涉事列車，現正循供電系統、列車機件、環境及人為因素等多方面進行調查。



港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，有港鐵工程人員到北角站月台檢查。（梁鵬威攝）

機電署凌晨發稿稱，周四傍晚約5時15分，政府接獲港鐵公司通報，由於將軍澳綫列車供電系統出現故障，將軍澳綫服務受阻，及後全綫服務暫停。

初步調查為架空電纜故障 列車行經時出現跳掣

機電署接獲港鐵公司通報事故後，即時派出專業鐵路及電力工程師前往事故現場了解情況，並展開事故調查。初步調查顯示，將軍澳綫鰂魚涌站往油塘站方向，近鰂魚涌站隧道內一段架空電纜出現故障，列車行經該路段時列車供電系統出現跳掣。機電署人員在事故現場亦發現架空電纜有受損跡象，初步懷疑事故與電纜設備受損有關，詳細調查仍在進行中。

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，有港鐵工程人員到北角站月台檢查。（梁鵬威攝）

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機電署已要求港鐵公司就此次事故進行全面檢討並盡快提交報告，闡明事故成因及提出改善措施建議，防止同類事故再次發生。