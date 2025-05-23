將軍澳線跳掣　整合市民兜圈下海歸家記　折射港鐵應變有效嗎？

港鐵將軍澳線周四（22日）下班繁忙時間「跳掣」，列車服務暫停受阻逾5時。將軍澳線暫停不只影響將軍澳40萬人口，觀塘、九龍灣、北角一帶「地下地上」盡是有家歸不得焦急人，有市民因港鐵「跳掣」忟到「跳掣」，怒稱：「簡直（嬲到）想炸咗佢（港鐵）。」



將軍澳線暫停，市民怨指示不清，接駁巴士不足，有巴士甚至顯示「暫停服務」，令人無所適從 。有效應變本應包括周全考慮和替代方案，港鐵稱調動130名職員協助疏散，此文一文整合市民周四晚「兜圈下海」折騰歸家實錄，折射用了多少人手是否等同所謂應變有效解決問題嗎？



將軍澳線跳掣之亂始於黃昏5時15分

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示周四黃昏5時15分，將軍澳線油塘至北角站一個隧道的電力系統跳掣，導致該路段電力受阻，其後將軍澳線寶琳至康城站的訊號系統亦相繼受阻，無法繼續行車。消防處是1分鐘後接報，指港鐵鰂魚涌站至油塘站隧道管道內有火警發生，處方派出消防車到油塘站及鰂魚涌站進行調查，並派出救護車到場戒備。

列車突然停駛，網上社交媒體即湧現大量車廂內直擊帖文，有乘客表示列車在海底隧道行駛期間，突然故障壞車，停駛10多分鐘依然未能恢復冷氣。「過隧道先壞車，無冷氣先大鑊。停咗成十幾分鐘，幾時先行得？」

▼ 北角站情況 ▼



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車廂停電、斷冷氣 港鐵廣播：我哋現正進行搶修

據相關影片顯示，有乘客不斷撥紙扇「自製冷氣」，同時車廂響起廣播，強調正在搶修。「請保持鎮定，我哋現正進行搶修，有進一步消息我哋會盡快通知大家。」另有乘客在社交媒體稱，今午5時15分乘坐開往康城的列車，惟列車突然停電及中斷冷氣，其後5時35分懷疑因啟用後備電，列車才可繼續緩慢行駛，「行一陣又停一陣」，直至5時45分終抵達油塘站，全部乘客需要離開車廂。

將軍澳綫暫停，大批乘客改乘巴士，英皇道行人路上逼滿人潮。（戴慧豐攝）

金鐘站月台擠塞 市民轉線赴約預了遲到：好麻煩、但無辦法

困在隧道無助，站在月台與大堂也好不得多少！將軍澳線服務暫停，港鐵稱部份車站人流較多，建議使用港鐵其他路綫或其他交通工具。然而傍晚6時許，金鐘站往荃灣方向月台及往羅湖方向月台擠塞，乘客平均需等候兩班車才能上車。

前往牛頭角聚餐的陳女士稱，本身想乘搭港島線至北角轉車，惟被告知將軍澳線停駛，故選擇乘搭荃灣線後轉觀塘線，直言「好麻煩、會遲到，但無辦法」。

▼鰂魚涌站情況 ▼



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數十人還在月台「等」 張欣宇批港鐵沒說搶修需時：4、5個鐘走唔甩

曾任港鐵工程師、立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇傍晚6時，曾到鰂魚涌港鐵站直播現場情況，他其後走落月台，發現至少有數十名市民還在等車。張欣宇批評，港鐵廣播未有交代預料需較長時間維修，令市民無從應對：「涉及電力故障，4、5個鐘頭（維修）走唔甩，你講清楚短期內無法恢復服務，市民轉其他工具或者去食過飯先都好。」

有人不知自己可等什麼，有更多乘客需要改成其他交通工具繼續行程，北角英皇道有大批市民等候巴士，更一度湧出馬路。及至傍晚6時許，酷熱天氣警告仍然生效，不少人等到大汗淋漓仍未能上車。

北角路面混亂 市民走出馬路等巴士

現場情況混亂，不少市民不清楚自己等候的巴士的隊尾在什麼位置，「呢度係咪排緊619架？」、「我都唔知」。另外，由於有市民走出馬路，警方其後拉上膠帶維持秩序。

北角站對出英皇道視察，發現行人路上迫滿下班人潮，大批乘客等候巴士。有乘客表示，無法分辨候車龍尾，情況非常混亂；有市民在馬路上排隊，巴士抵站後湧前上車；有巴士則在巴士站停約10分鐘後始能開車。

現場可見，有警員協助維持秩序，期間一度呼叫「呢架過海」，即有市民湧前衝上車，惟巴士卻寫着「暫停服務」，市民一頭霧水稱：「依家都唔知啲車係去邊！」亦有網上圖片可見，當巴士抵站時，不少乘客爭先恐後登車。

晚上近8時，北角站對開巴士站仍有大批「人龍」。（戴慧豐攝）

剛在北角放學的博士生余先生就表示，在北角放學後，本想乘搭港鐵返回寶琳，但知悉列車服務受阻後，便到地面等候690路線巴士，但一直未能上車，在行人路原地等了半小時，「出晒汗」，但他表示不趕時間，已等候多時，相信會繼續等車。

北角下班鄺先生：地鐵巴士係廢嘅

在北角上班的鄺先生，原本下班後搭港鐵，落到站內才收到故障通知，結果要轉乘巴士，「喺度企咗15分鐘，等690返將軍澳，頭先有嚟過一㗎，但滿嘅根本上唔到」。他無奈表示，不考慮坐其他交通工具，因為估計太古城一帶同樣塞車。「地鐵巴士係廢嘅，唔係都唔會上嚟啦」。

01觀點：將軍澳線大癱瘓 港鐵仍要壞幾次？

車「逼」民「怨」爆口角 警員耐心安撫：地鐵壞咗都冇辦法

市民等得苦了，有怨氣在所難免，至晚上近8時，由於遲遲未能上車，不少市民一度鼓譟，多名警員解釋及高呼：「無論係邊個，都要排隊！」亦有一名老翁與警員發生口角，一名警員耐心安撫，「唔好心急，冇辦法，地鐵壞咗，我哋都冇辦法，我哋會安排喇。」

▼調景嶺站情況 ▼



九龍市民回家路比平時多數倍：真係好忟

九龍區那邊，從觀塘回將軍澳的李小姐，平時只需乘搭約20分鐘港鐵便能回家，因將軍澳綫故障改於牛頭角站轉乘98A巴士，預計整個行程至少達一個多小時，比平時多數倍。她批評港鐵近年多次故障，卻不斷加價，令她感到「真係好忟，簡直想炸咗佢！」

另覓水路回家 調景嶺站外共享單車搶手

陸路不通，市民要找另類方法，包括循水路回家，北角碼頭不少市民在排隊等待渡輪，有人先在北角碼頭坐渡輪往紅磡，再在紅磡乘坐城巴796P或796X返回將軍澳，或是到尖東坐上港鐵的接駁巴士，而觀塘線服務維持駛至調景嶺站，港鐵在該站外設接駁巴士，不過有人選擇騎共享單車回家。

城巴及九巴加強接駁將軍澳和九龍東的巴士服務，包括98A、98級296A路線等。（資料圖片／賴卓盈攝）

城巴及九巴加強接駁將軍澳和九龍東的巴士服務，包括98A、98級296A路線等。（賴卓盈攝）

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，觀塘線服務維持駛至調景嶺站，港鐵在該站外設接駁巴士，載乘客往區內其他四個車站，大排長龍。（羅國輝攝）

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，觀塘線服務維持駛至調景嶺站，港鐵在該站外設接駁巴士，載乘客往區內其他四個車站，大排長龍。（羅國輝攝）

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港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，觀塘線服務維持駛至調景嶺站，有住在將軍澳站一帶的乘客不等接駁車，行路回家。（羅國輝攝）

應變應包括周全考慮和替代方案

港鐵會在立法會下周一的鐵路事宜小組交代事件，將軍澳線癱瘓事件反映的是港鐵運作不良好、不安全、不可靠，而單是去年，港鐵已經發生了超過五次半小時以上的服務延誤事故，今次即使因為發生於繁忙時間而罰款加大，但比起一兩次些微回饋，市民需要的更是可靠安全服務。至於有效的「應變」本來就包括了周全考慮和替代方案，港鐵自言已調動130名職員協助疏散，但用了多少人手，是否就是有效應變呢？

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，觀塘線服務維持駛至調景嶺站，有住在將軍澳站一帶的乘客不等接駁車，行路回家。（羅國輝攝）