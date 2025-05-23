申訴公署刪報告｜署方拒查閱舊報告目錄　反叫記者看已刪除網頁

申訴專員公署網頁將舊三年前的資料全數下架，市民從以往簡單下載，變成要向公署申請查閱，但無報告標題、目錄，怎樣申請查閱某一份報告呢？

《香港01》記者周二（20日）以市民身份申請已下架資料的目錄，事隔三日、即周五（23日）獲公署回覆，指目錄「不在公署可提供資料之列」。職員回覆《香港01》電話查詢時，着記者到網站查閱資料。惟報告、新聞公報均已下架，怎查閱？公眾又如何得知曾公布資料？職員答「我哋暫時係冇嘅」，建議市民在申請表格上填寫想查閱的議題、年份。



申訴專員公署已將2023年前的調查報告下架（網站截圖）

申訴專員公署上周被傳媒揭發將2023年前的調查報告下架後，公眾周二起（20日）可透過填寫網站上的「查閱公署資料申請表格」、或以電郵、書面方式提出申請。記者即日以市民身份申請查閱已下架資料的目錄，以及2014年的一份調查報告。

公署周四（22日）傍晚回覆指，可在下周親身到公署查閱2014年的報告，但無提及是否可查閱目錄，記者再電郵追問當日能否查閱資料目錄，周五（23日）下午獲公署簡短回覆：「你所要求的目錄並不在公署可提供資料之列」。

申訴專員公署職員著記者到公署網頁「睇返」公署曾發布的報告。(網站截圖）

如何得知曾公布資料？職員：我哋暫時係冇嘅

記者致電申訴專員公署熱線再查詢，現時有何渠道知道公署以往曾發布的報告？職員回覆指，公眾可從公署網站「睇返」，重申目錄不在公署可提供資料之列。

可是資料已下架，怎「睇返」曾出過什麼報告？記者追問，公署網站有否提供「索引」、或曾公布的資料，方便搜尋？職員坦言：「我哋暫時係冇嘅。」

連2023年前發布過的申訴專員公署新聞公報都已下架（網站截圖）

無目錄提供 可按議題、年份申請查閱

如果市民需要讀舊報告，但又不知報告有什麼內容，可以怎樣申請申閱資料？

職員表示，市民可以在「查閱公署資料申請表格」填寫想查閱的議題，「例如有關於樹木的報告，你可以就議題及年份，寫返清楚，負責同事再審閱申請，就會回覆你有什麼報告可以讓你、讓公眾去查閱。」

如果寫得不清楚，甚至不清楚公署有否就該議題做過報告，也可以先填寫表格向公署查詢：「當然你在表格寫得夠specific，同事更容易幫你處理。」