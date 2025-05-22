申訴公署刪報告｜署方准親身限時看　可拍攝　無提查閱目錄申請

申訴專員公署網頁早前將2023年之前的調查報告、新聞稿及年報等舊資料全數下架，公眾現時向公署申請，方可查閱已下架的資料。《香港01》記者周二（20日）以市民身份申請已下架資料的目錄，以及2014年的一份調查報告。

公署周四（22日）傍晚回覆指，可在下周親身到公署查閱2014年的報告，限時1.5小時，可用手機拍攝，但無提及是否可查閱目錄。



申訴專員公署周一（19日）公布「查閲公署資料程序」，文件只有六行，指出公眾可透過填寫網站上的「查閱公署資料申請表格」、或以電郵、書面方式提出申請。

申訴專員公署5月將調查報告、新聞稿及年報等資料下架後，周一（19日）才公布新安排，如公眾需查閱資料，周二（20日）起需透過填寫網站上的「查閱公署資料申請表格」，或以電郵、書面方式提出申請。

《香港01》記者同日下午提交申請，要求查閱2014年3月公布的《香港的公共檔案管理》及已下架資料的總目錄，並要求公署提供發布時間及舊報告名稱。

申訴專員公署。（資料圖片 / 羅君豪攝）

記者周二查詢時，熱線職員表示沒法提供舊資料目錄，建議記者提交書面申請時，一併索取目錄。不過事隔兩日，公署周四（22日）回覆電郵時，並沒提及記者有申請查閱目錄，只提到記者申請查閱《香港的公共檔案管理》的報告。

公署的回覆中提到，已為記者安排於下周二（27日）到訪公署親身查閱。查閱時可用手機拍攝、或自備紙筆抄寫，限時一個半小時查閱報告。公署電郵指，要帶同有效的身份證明文件、並需在（23日）回覆電郵確認。