申訴公署刪報告｜部份舊報告過兩年未落實 前調查員憂變壞示範
申訴專員公署5月突刪網上多年的調查報告書及年報，只保存近兩年的資料。申訴專員陳積志解釋，政府以往都在兩年內落實公署提出的大部份建議，保留或致誤導。不過《香港01》翻查已從網站刪除的申訴報告，發現有超過兩年仍未落實的個案，如未立檔案法、康文署泳線分配及監管問題、滑翔傘規管及意外調查。
前公署調查員A接受《香港01》訪問，說看到公署網站刪除舊報告的新聞，當時感到震驚。A認為申訴專員公署是《公開資料守則》最後把關者，對政府不同部門邁向公開透明有示範作用，而現時刪除舊報告，就示範了「邁向不透明」。
檢視不同部門行政權 小市民最切身
A說基於保密條款，在職和離職員工不能透露調查細節，因此A接受《香港01》訪問時，只說了一般原則，以及作為曾經調查人員的感受。A說，有些主動調查個案，可能有傳媒關注，找回昔日新聞報道可能還能找得到，但有些小市民的投訴個案，傳媒未必有興趣報道，卻是小市民切身利益，可能就這樣在網絡世界消失了。
A舉例說，申訴專員公署雖然無法定權力，將特定的人送上法庭，但公署會檢視政府不同部門的行政權，普羅市民最切身相關的，正正就是政府部門的行政權，「市民可能被不同部門互相推搪，耗費時間精力，都是因為政府部門的行政權，而申訴專員公署就是給那個個人一個公道的地方。」
示範邁向透明 到示範邁向不透明
A說，以往工作時一直知道並相信，申訴專員公署是《公開資料守則》的最後把關者，其他政府部門網站增設公開資料守則專欄，亦是2014年申訴報告後的改進措施，「申訴專員公署一直對政府部門邁向透明起了示範作用，今日剷走舊報告，是否對政府部門『邁向不透明』起了示範作用呢？」
望新任專員能相信公眾
對於申訴專員解釋，刪除舊報告是為免引起公眾誤會，A認為政府部門應該相信公眾有能力分辨，「以前的專員認為有公眾利益，所以放上網，現在換了專員，他當然有權這樣做，但有權是否要這樣用盡？希望他能重新考慮，能相信公眾。」
網站檔案館只有2021年後目錄
申訴署過往在官網「全面調查」頁面，上載詳細調查報告。保存網絡資料的網站網絡檔案館（Internet Archive），現時只保存了2021年11月後「全面調查」頁面上的資料，當中的報告書存檔亦不完整。
申訴專員陳積志周一（19日）說，以往公署提出的大部份建議，政府在兩年內已經落實，若繼續保留報告書可能導致誤導，認為無保留必要。但記者翻查已從網站下架的報告，發現仍有政府部門無落實。
2014年建議立檔案法 11年後仍未成事
申訴專員公署早於2014年已發表關於香港公共檔案管理的主動調查報告，當時已建議香港引入《檔案法》。不過，至11年後的今日，檔案法仍未立法，法律改革委員會2018年諮詢公眾的報告書，至今仍未公布，而申訴署的調查報告亦已下架。
2020年批康文署泳線分配監管不力 問題依舊
2020年，申訴署公布對「康樂及文化事務署公眾泳池泳線分配及監管機制」的調查報告，指出康文署沒有監管體育總會分配泳線的情況，有少部份泳會掌握大量公眾泳線資源，對泳會經常取消租用泳線問題處理太寬鬆，對違規轉讓泳線亦規管不足。報告指出，康文署未能有效核查泳會有無利用公眾泳線牟利，形容署方「信納所有活動均屬非牟利，只是一廂情願想法」。
申訴署當時向康文署提出多項建議，包括並考慮成立獨立小組或委員會，與業界共同制定客觀和透明分配機制和標準。
2024年，泳總被指屬會制度及資源分配不公，令問題再次走入公眾視線，港隊前泳手方力申的泳會學員，無法參與比賽，方力申與康文署、泳總、立法會議員何敬康開會，會後何敬康稱，康文署承認有違規情況、監管不完善。
換言之，公布報告四年後，康文署仍未解決問題，亦承認監管不善。申訴專員公署現已下架該調查報告，網上亦無其他公開資源保存詳細報告，只有引述報告的新聞報道。
2022年建議設滑翔傘飛行員登記制 僅推自願登記
2022年，申訴專員公署曾主動調查民航處對滑翔傘活動的規管，批評民航處在2018年前無切實執行與滑翔傘有關的法例，2019年制定許可證機制後亦無積極規管及監察。
報告建議民航處考慮要求所有飛行員事先向處方登記，或成為獲政府當局認可的滑翔傘組織會員，以便出事後識別涉事飛行員及執法。民航處於2023年10月底推出的滑翔傘飛行員實名登記制度，但只屬自願性質。