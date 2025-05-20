申訴公署刪報告｜職員不知書面申請細節　無目錄、無答可否拍攝

申訴專員公署網頁早前將2023年之前的調查報告、新聞稿及年報等舊資料全數下架。事件引起公眾關注。原本可直接在網上下載的資料，公眾周二（20日）起需透過填寫網站上的「查閱公署資料申請表格」，或以電郵、書面方式提出申請。

《香港01》今致電申訴專員公署熱線查詢申請安排，職員建議填寫申請表格時可提供年份、部門及主題等資料，惟熱線職員表示沒法提供舊資料目錄，建議記者提交書面申請時，一併索取目錄。提交申請後，原來十日內只會有職員跟進，熱線職員稱沒法確保申請人可於何時查閱到內容。上到公署如何查閱，例如能否影印或拍照等，職員說「這刻答不到」。



申訴專員公署上周被傳媒揭發將2023年前的調查報告下架，至昨日（19日）才公布「查閲公署資料程序」。文件只有六行，指出公眾可透過填寫網站上的「查閱公署資料申請表格」、或以電郵、書面方式提出申請；另要求公眾提出申請時，要提供姓名、通訊方式及申請查閱的資料的詳情。公署收到申請後，會在十個工作天內作出回應，並盡快安排申請人到公署查閱資料。

申訴專員公署周一（19日）公布「查閲公署資料程序」，公眾需透過填寫網站上的「查閱公署資料申請表格」、或以電郵、書面方式提出申請。（網頁截圖）

無資料目錄 職員建議書面申請

記者上午以市民身份致電申訴專員公署熱線，了解查閱公署公布過的舊資料的安排，職員最初只讀出「查閲公署資料程序」文件的內容。記者向熱線職員表明，盼取得下架舊資料的目錄，希望目錄列載公署公布資料的時間及題目等詳情。職員先著記者「等等」，掛起電話逾一分鐘，她回應指前枱熱線沒法提供確實目錄，建議記者在申請表格中，一併提交索取目錄的申請。

申訴專員公署。（歐陽德浩攝）

建議列明年份、部門及主題

申請表格中要求盡量具體說明查閱的資料，要怎具體說明？公署有沒有申請範本？職員稱「沒有特定」資料要求申請人提交，「同我哋一般申訴一樣，我哋就住任何市民或申訴人提出嘅內容，無論係資料定申訴，我哋都唔會話確實，因為市民都有佢嘅自由同自己嘅諗法去諗點表達，我哋一般就住呢方面都唔會有一個template。」

不過，職員有建議記者提交書面申請時，可列明年份、月份及哪個部門及哪個主題的報告。記者提問，如果不知報告的主題名稱、所涉及的部門以至公布月份，只籠統知道公署曾就某題目做過調查，怎樣填表? 職員表示作為前枱的查詢熱線，只能回應：「當然你提供的資料愈詳細就愈容易準確，但你能否（籠統）提出，你可以提出咗先，公署都會睇返你申請回應返。」職員確認，不知舊資料的公布時間，也可照樣申請：「當然公署希望提供愈詳盡嘅資料，公署就愈可能可以盡快跟進到回應及申請。」

會否拒絕？何時查閱？可否影相? 職員：熱線答不到

有不少問題，前線職員這刻也答不到，例如公眾可於何時才查閱到報告？原來十個工作天內只會有公署同事聯絡，同事會再約申請人到公署查閱報告。職員說，現時沒法確保申請人在某期限、例如是兩周內一定確保到申請人可查閱到資料。「（多久才可以見到報告）起碼我哋呢到熱線查詢就答唔實你。」

公署今年4月公布最新的調查報告長達245頁（網頁截圖）

未知可否影印 每頁$2推算一份近$500

2024年4月，公署網頁列出要求署方提供資料的行政收費，單是A4尺寸的黑白影印，已要每頁兩元，如果要掃描紙本記錄並轉換為PDF檔案，更要每頁要六元。公署今年4月公布最新的調查報告長達245頁，以此推算，假如日後公署只容許公眾影印報告，一份報告需付490元；如欲在公署掃描報告，更需付1470元。

公眾日後如要查閱舊報告，去到公署又能否影印？能否用電話拍攝舊文件、可閱讀多久？公署又會否拒絕查閱資料申請? 面對這些問題，職員只連聲說「不好意思，熱線電話這刻沒法回答」，再建議記者先提交申請，再向跟進的職員了解詳情。

申訴專員5月19日放工時回應《香港01》記者，首度就事件開腔。（賴卓盈攝）

申訴專員陳積志今早再回應傳媒查詢時提到如有特殊原因，例如記者朋友有理據、有報告很急要發布，可以特別安排。記者向熱線職員表明身份，了解能否加快記者的申請程序，職員就表示，要將電話轉交給外務組跟進，著記者留下聯絡方法。