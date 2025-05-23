女西醫涉濫發免針紙　「三高」證人聞有種疫苗後死　坦言：驚吖嘛

女西醫蔡淑梅涉在疫情期間濫發逾12000張「免針紙」，她與丈夫另同控洗黑錢罪，案件今（23日）在區域法院續審。兩名獲免予起訴的男病人作供，他們均稱在蔡的診所排隊超過一小時才能入診所。一人向蔡稱曾患肺結核，另一個則稱有「三高」及「心口成日痛」，指蔡未有查問證情，便叫他們「出去等」，之後付診金便獲「免針紙」，理由是「疫苗恐懼症」。其中一名證人稱，從新聞得知接種疫苗有副作用，有人甚至「死埋」，坦言：「驚吖嘛。」他承認向蔡求診最大目的是想蔡發出「免針紙」。



兩名被告分別為女被告蔡淑梅，66歲，醫生和男被告白偉雄，64歲。蔡被控不誠實取用電腦罪，指她在2022年1月30日至9月3日期間，發出12,768張免金紙，蔡及白並合共被控7項洗黑錢罪，指他們曾處理57萬及757萬可供訴罪行得益。

女被告蔡淑梅是一名西醫。(朱棨新攝)

男被告白偉雄，被控洗黑錢罪。(朱棨新攝)

法官昨頒下匿名令，禁披露作供病人的身份。

任裝修男證人稱過往曾患肺結核

從事裝修的男證人供稱，他曾在2015至16年患上肺結核，康復後間中咳嗽。他2022年2月尾感染新冠肺炎，其後康復。由於感染後所產生的抗體只維持數月至半年，他同年7月正考慮是否需接種新冠疫苗時，他與一名住元朗的客戶談及此事，該客戶稱聽聞該區有一名叫蔡淑梅的醫生，建議他可找蔡諮詢接種疫苗的問題。

排隊1至2小時才進入蔡診所

他於同年8月22日到元朗工作時，順路向蔡求診。他午飯後到診所，見有約20至30人排隊，排到幾個舖頭。他排隊1至2小時才進入診所。在診所內等候約15分鐘，再進入診症室。蔡問他有何不適，證人稱曾患有患肺結核和感染新冠肺炎，問是否可以豁免接種疫苗。

指蔡大部份時間望著電腦

他指，蔡大部份時間都望著電腦，輸入資料，然後便著他出去等候。主控問他蔡有否看過他時，證人稱：「入嚟果刻囉。」證人稱他期後支付500元診金，診所護士便給他發出「免針紙」，他之後把「免針紙」輸入安心出行。控方指蔡以「疫苗恐懼症」為由發出「免針紙」，證人向警方錄口供時才知有這個症狀存在。

蔡未有作檢查亦無要求肺結核等病歷

證人又指，整個診症約1、2分鐘，蔡當時未有替證人作身體檢查，也沒有要求他提供曾患上肺結核和新冠肺炎的病歷。

辯方指證人擔心法律風險無講真話

辯方則指，證人當時向蔡解釋其病歷，蔡回應指根據該些病歷，證人屬適合接種疫苗。證人便向蔡指，擔心疫苗的副作用、影響的狀況等，蔡指診斷證人患有「疫苗恐懼症」，考慮發出「免針紙」，指證人擔心法律風險，因此未有如實作供，證人均否認。

兩名證人均稱，在女被告元朗的間診所門外排隊超過一小時才入到診所。（fb元朗友圖片）

知有心臟欠佳的接種後送院

另一名任地產代理的男證人則指，他於2018年被診斷有「三高」（編者按：高血壓、高血糖及高膽固醇）。案發前在網上看到有關「免針紙」的資訊，並提及一些醫生。他便和友人到蔡的診所，以了解是否適合接種疫苗。他稱從新聞得知疫苗有副作用，有心臟欠佳的人接種後被送院：「有啲可能死埋。」證人坦言：「驚吖嘛。」

稱心口成日痛 蔡即稱得啦出去等

地產代理和友人於2022年8月26日到蔡的診所，當時診所外有70、80人排隊，他形容是：「繞咗一個圈」。他排隊1、2小時才進入診所。他見到蔡時，向蔡稱心口成日痛，問是否適合接種疫苗。蔡回應：「得啦，咁你出去等，等叫名。」地產代理稱診症不足3分鐘，他其後付診金和拿取「免針紙」，發出的理由為「疫苗恐懼症」。

承認見蔡最大目的是蔡發出免針紙

辯方盤問時指，當時網上有人提及策略，講述如何「引」醫生發出免針紙，蔡見病人很恐懼，便有機會發出「免針紙」。地產代理否認，但他同意向蔡求診，最大目的是想她發出「免針紙」。

辯方指證人曾向蔡表示對疫苗感恐懼

辯方又指，蔡得知地產代理有「三高」和「心口成日痛」等，便稱可以接種疫苗。惟地產代理講及對疫苗的恐懼，蔡便指證人或有「疫苗恐懼症」，考慮發出「免針紙」。地產代理否認，但不記得有否向蔡表示想索取「免針紙」。

案件編號：DCCC228/2024