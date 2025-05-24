九龍城寨場景展開放　當場取票按時段入場限15分鐘　有人不滿安排

位於九龍寨城公園的「九龍城寨光影之旅」電影場景展今日（24日）起正式開放，有興趣參觀人士需在公園衙門外免費索取門票，然後憑票按時段入場。參觀時間每小時有3節，每節限15分鐘，及30個名額。有現場職員表示，今早已有約30人提早約一小時在場外排隊，等候領取門票，成為首批入場觀眾。不過，公眾都不知道有關入場安排，有住在香港20多年的外籍人士表示不滿，認為展覽不應以門票方式限制公眾入場，讓他們有更高自由度；即使需要，亦應設網上預訂系統。



九龍寨城公園的「九龍城寨光影之旅」電影場景展今日（24日）起正式向公眾開放，市民需在公園衙門外免費索取門票，然後憑票按時段入場。（廖雁雄攝）

在九龍寨城公園舉行的「九龍城寨光影之旅」電影場景展今日（24日）起向公眾開放。（吳美松攝）

「九龍城寨光影之旅」電影場景展由文創產業發展處策劃、電影發展基金資助，重現電影《九龍城寨之圍城》中多個場景，共設8個展覽館，包括牙醫診所、跌打館、魚蛋工場等。部份展區加入了香港傳統工藝元素，如人手書寫、模擬盂蘭勝會場景的大型傳統花牌，天台場景設有大型投影屏幕，並配上聲效，展示九龍城寨日與夜。

「九龍城寨光影之旅」電影場景展，重現電影《九龍城寨之圍城》中多個場景，共設8個展覽館，包括牙醫診所、跌打館、魚蛋工場等。（廖雁雄攝）

「城寨光影之旅」電影場景展，重現電影《九龍城寨之圍城》中多個場景，共設8個展覽館，包括牙醫診所、跌打館、魚蛋工場等。（廖雁雄攝）

「九龍城寨光影之旅」電影場景展，重現電影《九龍城寨之圍城》中多個場景，共設8個展覽館，包括牙醫診所、跌打館、魚蛋工場等。（廖雁雄攝）

「九龍城寨光影之旅」電影場景展，重現電影《九龍城寨之圍城》中多個場景，共設8個展覽館，包括牙醫診所、跌打館、魚蛋工場等。（廖雁雄攝）

九龍城寨光影之旅」電影場景展，重現電影《九龍城寨之圍城》中多個場景，共設8個展覽館，包括牙醫診所、跌打館、魚蛋工場等。（廖雁雄攝）

展覽在九龍寨城公園衙門內舉行，為期3年，今日起免費開放予公眾參觀。有興趣人士需在衙門外詢問處向工作人員索取門票，然後再憑票按時段入場每人限取2張。每小時有3節參觀時間，每節15分鐘；限30個名額。工作人員指他們「認飛唔認人」，東區亞公岩關愛隊今日有本港一天遊活動，其中一站便是九龍寨城公園，他們亦需索取門票方可進場觀賞展覽，最終因名額不足而放棄。

工作人員指他們「認飛唔認人」，東區亞公岩關愛隊今日有本港一天遊活動，其中一站便是九龍寨城公園，他們亦需索取門票方可入場景展。（廖雁雄攝）

展出的場景雖然比前兩次在機場及啟德的展覽多，但似乎未滿足到入場人士，有人觀展後自言道「吓冇喇？」。而且每節15分鐘亦略嫌較短，有市民反映只能匆匆「打卡」，未必可以欣賞全部8個展館的細節。

在港居住20多年外籍人士Ockenden James，從政府網頁留意到「九龍城寨光影之旅」電影場景展會在今日開放，帶同3個小孩來，打算進場拍攝影片等，但到場才知要先索取門票。他約11時到達，但上午時段的門票已派完，要待下午1時45分才派下午時段的門票，他指惟有到附近逛逛，加上下雨，會視乎情況才決定會否下午再來。

「九龍城寨光影之旅」電影場景展，重現電影《九龍城寨之圍城》中多個場景，共設8個展覽館，包括牙醫診所、跌打館、魚蛋工場等。（廖雁雄攝）

「九龍城寨光影之旅」電影場景展由文創產業發展處策劃、電影發展基金資助，重現電影《九龍城寨之圍城》中多個場景，共設8個展覽館，包括牙醫診所、跌打館、魚蛋工場等。（廖雁雄攝）

James又認為，展覽設門票入場制並不理想，應容許公眾隨意入場，可以自由一點。他亦建議主辦機構參考外國的博物館，為本地市民設專用通道。他表示自己是一個編劇，因此對這個電影場景展感興趣。

今日入場人士以長者居多，他們都希望入場緬懷一下舊有事物。張先生曾居住九龍城寨十多年，後來移民他鄉，今次回港便專程來參觀場景展。他說入場與電影關係不大，主要是年輕時沒有仔細留意過自己居住的地方，現時有機會便想回憶一下。

「九龍城寨光影之旅」電影場景展，重現電影《九龍城寨之圍城》中多個場景，共設8個展覽館，包括牙醫診所、跌打館、魚蛋工場等。（廖雁雄攝）

「九龍城寨光影之旅」電影場景展，重現電影《九龍城寨之圍城》中多個場景，共設8個展覽館，包括牙醫診所、跌打館、魚蛋工場等。（廖雁雄攝）

「九龍城寨光影之旅」電影場景展，重現電影《九龍城寨之圍城》中多個場景，共設8個展覽館，包括牙醫診所、跌打館、魚蛋工場等。（廖雁雄攝）

「九龍城寨光影之旅」電影場景展，重現電影《九龍城寨之圍城》中多個場景，共設8個展覽館，包括牙醫診所、跌打館、魚蛋工場等。（廖雁雄攝）

「九龍城寨光影之旅」電影場景展，重現電影《九龍城寨之圍城》中多個場景，共設8個展覽館，包括牙醫診所、跌打館、魚蛋工場等。（廖雁雄攝）

「九龍城寨光影之旅」電影場景展，重現電影《九龍城寨之圍城》中多個場景，共設8個展覽館，包括牙醫診所、跌打館、魚蛋工場等。（廖雁雄攝）

「九龍城寨光影之旅」電影場景展，重現電影《九龍城寨之圍城》中多個場景，共設8個展覽館，包括牙醫診所、跌打館、魚蛋工場等。（廖雁雄攝）

除了長者，來自日本的遊客亦為數不少，皆因早前電影《九龍城寨之圍城》在日本上映時爆紅。第一次來香港的田中（たなか）小姐及鈴木（すずき）小姐透過社交媒體知道今天有「九龍城寨光影之旅」電影場景展，特意前來參觀。

田中小姐大讚展覽很厲害，而鈴木小姐就表示最喜歡的是髮型屋場境，因為在電影中，古天樂飾演的龍卷風便是在髮型屋替林峰飾演的洛軍刮鬍子。

第一次來香港的田中（たなか）小姐（左）及鈴木（すずき）小姐（右）透過社交媒體知道今天有「九龍城寨光影之旅」電影場景展，特意前來參觀。（廖雁雄攝）

第一次來香港的田中（たなか）小姐及鈴木（すずき）小姐透過社交媒體知道今天有「九龍城寨光影之旅」電影場景展，特意前來參觀。（廖雁雄攝）

康文署亦在衙門外安排了導賞員，向到場人士介紹九龍寨城歷史，惟不會進入展覽範圍。而衙門內的小食亭受益於入場人流，不時有遊客入內購買飲料、或與九龍城寨相關的物品。