旅遊熱點｜九龍城寨光影之旅重現《圍城》場景　周六起免費開放

由文創產業發展處策劃、電影發展基金資助的「九龍城寨光影之旅」電影場景展今日（23日）正式開幕，展覽重現電影《九龍城寨之圍城》中多個場景，共設8個展覽館，包括牙醫診所、跌打館、魚蛋工場等。電影場景展為期3年，明日（24日）起免費開放給公眾參觀。



《九龍城寨之圍城》戲中場景非常細緻。(《九龍城寨之圍城》劇照)

天台場景設大型投影屏幕展示九龍城寨日與夜

「九龍城寨光影之旅」電影場景展今早在九龍寨城公園衙門舉行開幕儀式，展覽亦會在九龍寨城公園舉行，分為8個展覽館，包括牙醫診所、跌打館、魚蛋工場、商店街等。其中天台場景設有大型投影屏幕，並配上聲效，展示九龍城寨日與夜的同時，讓入場人士感受昔日飛機經過九龍城區時的聲音。

部份展區加入人手書寫、盂蘭勝會花牌等香港傳統工藝元素

部份展區加入了香港傳統工藝元素，如人手書寫、模擬盂蘭勝會場景的大型傳統花牌；寫上「九龍城寨」字樣的鐵牌坊，以及從舊建築物回收而來的部分地磚。

政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸及文化體育及旅遊局局長羅淑佩等出席開幕儀式，其中卓永興致辭時指，這次的場景展，比過往兩個的展場更大，亦增加了不少新場景；本地傳統手藝元素令展覽內容更多姿多彩。

他又說這一系列場景展成功推動電影文化與旅遊融合，政府未來會與電影業界合作，開發以電影為主題的旅遊項目。

「九龍城寨光影之旅」電影場景展開放時間詳情：



地點：九龍寨城公園（九龍城東頭村道180號）

2025年5月至8月：每日上午9時至下午7時

2025年9月後：每日上午9時至下午6時

