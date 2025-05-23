《九龍城寨》展攻略｜免費看！裁縫店等8電影場景＋天台聽飛機聲

《九龍城寨之圍城》電影場景展｜明日（5月24日）起，九龍寨城公園將展出為期3年的「九龍城寨光影之旅」電影場景展，展覽更成為歷年來規模最大的電影場景展！《香港01》「好食玩飛」整合展覽詳情，即看內文了解！



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《九龍城寨之圍城》電影場景展 5.24起免費開放

第43屆香港電影金像獎的大贏家《九龍城寨之圍城》，將於2025年5月24日起回到九龍城寨原址辦免費展覽！「九龍城寨光影之旅」電影場景展由電影發展基金資助，將於法定古蹟九龍寨城公園舉行，為期三年。

「九龍城寨光影之旅」是歷來最大規模的電影場景展，還原包括「七記冰室」、「龍城髮廊」、「牙醫診所」、「士多」、「跌打館」、「魚蛋工場」、「裁縫店」及「水井」等《九龍城寨之圍城》的經典場景。展覽亦設有「城寨光影天台」，透過大型投映屏幕展示舊時代九龍城寨的日與夜，感受昔日飛機經過九龍城區時的聲音。

部份展區亦融入香港傳統工藝元素，例如模擬盂蘭勝會場景的大型傳統花牌；還原80年代香港大廈鐵閘的「九龍城寨」字樣鐵牌坊等，展覽內部分地磚更是從舊建築物回收再用，以呼應當時的設計特色。

九龍城寨光影之旅

日期：2025年5月24日起（為期3年）

時間：09:00 - 19:00（2025年5月至8月）；09:00 - 18:00（2025年9月後）

地址：九龍寨城公園衙門

費用：免費入場



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