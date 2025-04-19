六合彩結果｜復活節金多寶一注半中 派3400多萬元 即對中獎號碼
撰文：吳美松
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【復活節金多寶2025/六合彩復活節金多寶/六合彩結果】六合彩復活節金多寶攪珠今晚（19日）舉行，馬會估計如10港元一注獨中頭獎，幸運兒可得5,000萬元。復活節金多寶獎券總投注額逾1.24億元，中獎號碼剛攪出，有無中到獎？入嚟立即對。
復活節金多寶2025最終有一注半中頭獎，每10一注派34,252,320元；二獎5注，每注派891,890元。
今晚攪出號碼為：1、11、24、37、45、49；特別號碼：22。
今期六合彩，結果有一注半中頭獎，每10一注派34,252,320元；二獎5注，每注派891,890元；三獎290.5注中，每注派56,760元。
一注半中頭獎派$34,252,320 總投注額逾1.24億勝去年
復活節金多寶獎券總投注額逾1.24億元，比2024年復活節金多寶的近8,400萬元高，而今次的頭獎基金5,000萬元，比去年的3,800萬元高。
「22」號成復活節金多寶幸運號碼 近十期攪出5次
㯫馬會資料，近10次的復活節金多寶攪出次數最多的號碼是「22」號，被攪出過5次，而「20」號及「21」號亦被攪出4次。
六成幸運兒於復活節金多寶以複式獎券中頭獎
在近5個復活節金多寶中， 有5位幸運兒以複式獎券中頭獎，佔總數超過六成。
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