HK Express香港快運5月下旬增長三角2航點　香港往返常州及義烏

HK Express香港快運今日（25日)表示積極響應《浙港合作會議》正式成立，拓展浙江及泛長三角地區航點，將於5月開通江蘇省常州（5月23日首航）及浙江省義烏（5月29日首航）兩條全新直航航線，連同2014年5月開通寧波航線，在該區域共有三條航線。



由今年5月下旬起，香港快運在浙江及泛長三角地區的航點，將合共有三個，即由香港往寧波、常州及義烏。（香港快運提供圖片)

由今年5月下旬起，香港快運在浙江及泛長三角地區的航點，將合共有三個，即由香港往寧波、常州及義烏。（香港快運提供圖片)

香港快運表示，希望透過新航線，讓更多香港市民和旅客深入認識長三角地區，包括具國際影響力的浙江義烏，以及充滿活力的江蘇常州，同時吸引當地居民來港旅遊、交流，進一步加強兩地的合作與共融。

快運續稱，將繼續善用與國泰航空的代碼共享（codeshare）優勢，讓義烏、常州及周邊地區的旅客能夠經香港無縫銜接國泰航空的全球航線網絡，同時便利國泰全球航網的旅客經香港前往義烏及常州，促進當地貿易、旅遊及文化交流，實現雙向互聯互通，進一步提升國際連繫。

由今年5月下旬起，香港快運在浙江及泛長三角地區的航點，將合共有三個，即由香港往寧波、常州及義烏。（香港快運提供圖片)

香港快運表示，將繼續發揮航空業獨特的聯繫及國泰集團網絡之優勢，配合國家及香港的發展步伐，為推動兩地交流貢獻力量。