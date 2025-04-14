澳門建成高度智能化醫院　設更精準人工智能AI放射治療系統

全球醫療技術及基建硬件正全速向智能化發展，與本港僅一海之隔、港人常指「過大海」所到的澳門，近年醫療基礎設施亦逐步升級，甚至出現首間高度智能化的大型醫院。該院除了在建築工程與運作上採用智能科技，在針對腫瘤患者的放射治療系統亦加入人工智能AI科技，設集合全新照射技術的全能型直線加速器，令動手術治療時更為精準、治療效果會達至更到位，難怪醫院落成後當地出現「大病不出澳」之說，甚至有指當地有意推廣醫療旅遊產業，藉此帶動多元經濟發展。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



澳門「離島醫院」裝有CyberKnife系統的影像引導線性加速器，以機械臂將輻射束實時輸送到腫瘤，其亞毫米的準確性有助顯著降低副作用出現的風險。

繼到廣州參觀新落成的智能化醫院後，筆者早前亦與本港工程界到訪澳門，參觀去年才剛落成的澳門協和醫院。該院簡稱「離島醫院」，位於路氹，全名為「離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心」，屬澳門政府在國家支持下，由衛健委推薦並邀請北京協和醫院與澳門政府合作推展的醫療項目，並全面引進北京協和醫院的知名專家和醫生團隊，為澳門居民及旅客提供更多就醫選擇。該醫學中心可為澳門當地醫護創造培訓環境，有助推動專科醫生及專科護士的培訓。

醫院綜合能源中心內的大型機電設施集中將電力、空調製冷凍水與供熱能等，透過地下管線隧道等輸送往各幢院內大樓使用。

該醫院面積達43萬平方米，屬澳門現時最大型的醫療建築群，有多幢不同的大樓，設有逾1000張病床，去年9月起已開業投入服務。該院設有52間包括正或負壓病房及26間手術室，當中的複合式手術室面積達 174 平方米，可以同時進行導管手術、消化內鏡操作及腹部手術，為複雜血管瘤、消化道腫瘤等提供最佳手術治療方式。該院亦設澳門首個核醫學中心，針對腫瘤患者，醫院置有加入人工智能系統的放射治療設備，不僅能夠為患者提供更好的治療選項，更望有助澳門醫療水平邁向高峰，致力提高澳門疑難重症及專科的治療能力。

醫院設有52間正或負壓的高規格隔離病房。

除了治療科技建設達國際水平，醫療的硬件建築設計亦採用了現時本港在建築業界盛行的建築信息模擬（BIM）技術，不僅提升了施工效率，還大大降低了施工過程中的隱患。設計上據了解是遵循國際間、如英國醫院建設的標準，由來自港澳的施工團隊共同打造，故建築設計成品上與本港新建的公立醫院有相類同之處，但相比於本港醫院，這座醫療綜合體能提供有較大片土地，變得令醫院空間更寬敞、佈局發揮上可更具使用彈性，因此相對在空間感上想必可提升患者的舒適度，促進醫療人員的操作效率，並可預留空間滿足將來該醫院發展需要。

筆者參觀去年剛落成的澳門協和醫院，簡稱為「離島醫院」，位於路氹，屬澳門政府在國家支持下由衛健委推薦、並邀請北京協和醫院與澳門政府合作推展的大型醫療項目。

值得一提的是，這座醫院引入了全自動垃圾及被服收集系統，能夠每天處理25噸垃圾和2噸被服，據悉相當於6500個家庭的日常處理量。至於在機電系統上，該院採用了綜合能源中心 (building energy center) 的設計，可以透過整體性設備調度運作以高效的能源管理手段來降低運營成本。能源中心將電力、冷氣系統與供熱設施等集中設於醫院某處，再透過地下管線隧道網絡去將屋宇裝備工程 (building services engineering)設施所提供的電力和空調冷凍水等帶往各幢院內樓宇使用，而每幢樓宇機房建省下來的空間，可預留作日後因醫院服務發展而擴展所需，不僅提高了能源使用的效率，還為未來發展預留了空間，體現出可持續發展理念。

總括來說，此高智能化的新𩓙澳門醫療設施不但為當地居民帶來喜訊，惠及更多居民，有報道指出澳門亦期望成為區域醫療中心之一，助力推動醫療旅遊產業，盼能帶來經濟多元化發展，避免長久以來面對較為單一市場的局面，一舉多得。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

