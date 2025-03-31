人工智能掌大數據控人流物流系統　提升醫院服務效率兼節能

智能化及人工智能（AI）的應用越來越廣泛，除了大廈機電及屋宇裝備設施在系統上早已智能化，如設自動控制設計去調教室內溫度及濕度等，現時不少新建建築物的其他屋宇設施亦開始加入AI的使用。筆者早前參觀了兩幢新建醫院，了解他們的智能化運作，原來AI除了應用於醫療儀器及相關系統管理去提升治療質素及患者體驗外，醫院建築設計上亦加入AI系統，有助提高服務效率，及節省醫院能源和電力等。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



照明系統傳感器會自動調節最適當的室內光暗度，包括氣氛去應對不同需要，這些傳感器更可聯通其他系統，包括空調及消防等。

筆者早前隨工程業界到訪廣東省及澳門，分別參觀了兩所新建醫院，了解其智能化建設及運作。其中一所是在佛山市順德區的和祐國際醫院，屬內地的三級甲等醫院，上文提及該醫院由醫療診斷、化驗檢測、藥物分配，以至其他配套及服務均能應用到高度智能化系統。而智能化發展亦相信可以援減前線醫護人員花在行政上如撰寫報告等工作的時間。

除了治療設施，智能化與AI亦已構建在醫院各種機電設施，配合環保節能等設計，應用效能亦不可少覷。以該院為例，醫院只需將全醫院的機電系統互聯使用資訊和數據等，透過傳感器上載至雲端平台，系統利用動態參數作出分析，便能實時監控整個醫院能源、電力、機電與屋宇裝備等使用情況，即時分析其營運表現，一旦發現有空間可作出改善，便會自動作出系統調節及優選操作，包括為耗電量較多的冷氣系統等設省電模式，確保系統運作安穩之餘亦能省能省電。

筆者早前到訪佛山市順德區新建成的和祐國際醫院，了解到其先進的智能化建設及運作。

舉例說，若在照明系統加入感應器，當日光較強時，照明系統會自動調節亮度，再配合病人服務使用量的計算，系統會自行調節出最適當的室內光暗度和氣氛等去應對不同需要，甚至可以在非繁忙時間自動減少室內照明去省電。更先進的照明設計甚至在使用其自身的控制傳感器時，更可透過網絡去與其他系統共用資訊，包括空調及消防等。

另外，由於醫院共60多部升降機及約10部扶手電梯均購自同一生產商產品，故能令整個室內物流和人流系統均能做到全面資訊共享，透過人工智能系統，去將整間醫院劃分成不同使用區域。該系統能夠掌握每日各時段門診及住院等患者數目，優化客流分析及預測，並自動調整升降機及扶手電梯的應用，如運行配置及速度等，以達至更精準的群體控制。該院亦有使用機械人運送醫院衣服及食物等，所安裝的升降機系統甚至可以與機械人系統一體化配合，有助大大提升院內各類運送效率。

至於維修保養方面，人工智能全天候監控的應用可讓系統設施在老化或需維修前作出預警，醫院能安排在非繁忙時間、提早在出現事故前進行系統維修等，避免系統如電梯在繁忙時間因故障而停頓，減少對病人或醫護人員的影響。因應人工智能的應用，醫院粗略估計，其能源使用相較傳統醫院可節省達雙位數字的百分比以上。

不過，使用人工智能亦面對不少挑戰，例如醫院內大大小小的資訊或系統數據因來自不同生產商而未必相容，需時整合或更改系統。智能化或人工智能初段設置資金的投入亦不少，如系統軟件投入和人材培訓等，系統亦要持續提升以確保能保持效能，而系統在進行提升時亦需配合醫院運作，不能影響到服務質素。另外，人工智能所載的數據庫十分龐大，在資料保存及私隱處理方面亦要份外小心，而相關法規亦是使用者需注意的地方，以免誤引至違規情況，或誤入保護私隱法網。

醫院內的空調製冷及熱力機房，其監控及操作應用了高效設計、調試、運維全鏈路數字化解決方案，確保高能地運行。

此外，人工智能使用時亦要顧及患者的接受程度，若病人或其家屬是年長人士，他們對智能系統或會感到陌生而不太願意接受新科技，不同機構在教育和宣傳亦要多下功夫，或增加配套以協助他們學習新技術，使各個方面AI系統的用家都得作出周詳考慮，或風險評估等，讓其更安心投入新科技的應用。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

