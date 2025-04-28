建造業付款保障條例年內實施　協力減少業界付款爭議

近年全球經濟前境不明朗，加上多變的地緣政治，連帶工程業界亦屢傳來一些不利的消息，如有承建商周轉不靈 、甚至公司面臨結業的情況，涉及複雜工序及成本相對較高的醫療工程界相信亦要面對難關。一旦大型工程因資金問題而延誤，往往對整體基建或社會發展及服務都帶來影響。因此，立法會去年通過改善建造業付款問題及減少工友被欠薪的法例，相信有助改變行業積弊，期望能在嚴峻的市況中避免業界因資金問題帶來的紛爭，減少對社會帶來不穩定的因素，以利齊心共謀發展。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



通過了新的改善建造業付款問題條例，涵蓋所有政府、指定法定及公共機構或企業所採購的建造工程、相關服務及材料及機械供應等合約。（資料圖片）

以往工程業界曾有不少良莠不齊情況，或有理財不善者，引致出現資金糾紛，在現時業界的「先收款、後付款」操作下，如俗稱「大判」的總承建商如有出現資金周轉問題，往往令「二判」或「三判」承受不少財政壓力，屬供應鏈底層的工友則面對被「拖糧」或「有汗出無糧出」等苦況。當局需處理的問題有不少，包括當其中一方欲解決糾紛時會被拖延；承建商欠款未繳，但工人仍需繼續工作；欠款或甚會拖延等到最終帳目結算；不時又會延遲核對中期付款；及在收取款項時遇到種種其他阻礙等。如此類情況持續，更會導致項目延誤，最終或需由發展一方機構以至有關當局的介入解決。因此，必須締建一個公平且良好的付款做法，令建造業得以健康及可持續地發展。

根據政府進行的工程業界調查顯示，每年未付款額佔公司總收入的5%至12%，而在過去十年間，情況未得到明顯改善。事實上針對建造業付款困難問題，許多海外國家，如澳洲、馬來西亞和愛爾蘭等地的政府已透過一定程度的法例去保障建造業的付款流程，香港亦同樣地有迫切性要透過定立法例去解決爭議。

建造業議會早前聯同發展局舉辦了多場向不同工程業界人士的簡介會， 期望新的條例得以順利實施。(圖片來自建造業議會 Facebook）

因此，立法會去年底通過《建造業付款保障條例草案》，目的為改善建造業存在已久的付款問題，更好保障建造業各持份者如期收到款項，亦期望減少工人被拖欠薪金的情況。其實以往曾有分判商因擔心收不到應得款項而提高工程報價，所以這新法例的推行或有助降低工程項目的採購成本。

新的《建造業付款保障條例》禁止將「先收款、後付款」等不公平的條款寫進工程合約中，故相信可減少這類存在已久於業內「陋習」的出現。另外，雖然以往亦有承建商透過購買保險以保障自己的權益，但這亦無法完全消除被欠款的風險，且索償過程耗費不少時間。

新法例的推出將提供了一個除了購買保險之外更為廣泛的法律框架，法例一旦在今年八月正式實施，預料有助降低工程界處理這些問題的行政費用，促進公平合約制度，培養守法文化。新法例更設強制調解程序，提供具體的法律輔助及補救措施，相信能確立市場信心，讓發展商與分判商等在有法可依的框架下合作，確保商業關係穩定性。

對於小型公司來說，新例有助他們更了解自己權益，建造商之間如出現糾紛，若工程合約有明確條款，而相關文件亦得以妥善保存，在發生爭議時能有法可依去解決問題，小型公司亦可以透過參與仲裁去處理糾紛。總結來說，此法例不僅能夠改善行業內的支付情況，亦能夠協助中、小型公司在處理爭議時更理解自身權益，長遠為本港建立一個更健康、更公平的施工及營商環境。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

