政府免補地價鼓勵私營參建行人通道　淘大花園明年中駁通九龍灣站

發展局局長甯漢豪表示，為提高行人暢達度和加強社區連繫，政府向私營機構提供免補地價，鼓勵他們在合適地點加建行人連接通道。除了早前完成的金鐘二橋，目前還有10個獲批項目陸續展開工程，分別座落九龍東、灣仔、尖沙咀、銅鑼灣及紅磡人流相對多的地區。



銅鑼灣希慎廣場、利園商場和加路連山道商業用地將興建5條行人天橋，及一段長約百多米的有蓋行人路。淘大花園明年中將有24小時行人天橋，連接東九文化中心項目，再駁通九龍灣港鐵站，有助分流區內上下班人潮。另外，牛頭角港鐵站附近的創紀之城一期，將設行人天橋連接至巧明街的商業大樓The Millennity。



發展局早前跟私營機構合作興建「金鐘二橋」，連接太古廣場與夏慤花園。（發展局提供）

「金鐘二橋」4月底已經開放使用。（發展局提供）

免補地價以鼓勵私營機構建行人通道

甯漢豪今日（25日）表示，政府早前推出「促進私營機構提供行人連接通道」政策，豁免因提供行人連接而修訂契約所須繳付的土地補價，以鼓勵私營機構參建行人連接通道。

她透露，目前該政策下有10個獲批項目正陸續開展工程。其中一個項目將在銅鑼灣建造5條行人天橋及一段長約百多米的有蓋行人路，由希慎廣場連接利園商場的一至六期，通往加路連山道商業用地，預計於2026年陸續開放予公眾人士使用。行人天橋可把行人從現有繁忙的銅鑼灣恩平道、希慎道、邊寧頓街和禮頓道等路面分流，並提供更直接、安全和舒適的通道。

在銅鑼灣將設5條行人天橋及一段長約百多米的有蓋行人路，由希慎廣場連接利園商場的一至六期，通往加路連山道商業用地。（發展局提供）

銅鑼灣將設5條行人天橋及一段長約百多米的有蓋行人路。（發展局提供）

銅鑼灣將設5條行人天橋及一段長約百多米的有蓋行人路。（發展局提供）

天橋將駁通淘大及九龍灣港鐵站 助居民避上下班人潮

有私營機構正在興建連接淘大花園至東九文化中心的行人天橋，預料明年中開放使用，屆時市民可由九龍灣港鐵站經東九文化中心往來淘大花園。

淘大花園業主委員會主席認為行人天橋能便利整區居民，表示以往經常接獲居民投訴，反映由九龍灣地鐵站往來淘大花園的馬路在上下班時間擠滿人群，需要大排長龍等候路燈前往九龍灣地鐵站。

有私營機構正在興建連接淘大花園至東九文化中心的行人天橋，預料明年中開通使用。（發展局提供）

觀塘道將建天橋連接創紀之城及The Millennity

在觀塘商貿區方面，有私營機構將興建橫跨觀塘道及巧明街的行人天橋，連接創紀之城一期及位於巧明街的商業大樓The Millennity，預料將於2026年動工。

有私營機構將興建橫跨觀塘道及巧明街的行人天橋，連接創紀之城一期及位於巧明街的商業大樓The Millennity。（發展局提供）

該項目料於2026年開展工程。（發展局提供）

該項目料於2026年開展工程。（發展局提供）

甯漢豪：政府與私營機構合作 加強行人暢達度

早前政府與私營機構合作興建的「金鐘二橋」，上月底已經開放使用。甯漢豪指該工程見證了政府與私營機構攜手合作，亦加強社區連繫性和行人暢達度，令行人可暢達來往金鐘港鐵站、政府機構及附近商業大樓。

甯漢豪表示，申請免補地價的私營機構須負責行人通道的設計、興建、管理及保養責任和相關支出等，且要過評估機制，考慮因素包括：街道行人暢達度、區域性連繫度、對所連接行人網絡的影響等。