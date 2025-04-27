發展局料私營工程量回升 與業界撥款2.69億元推動培訓及挽留人才
發展局指出，政府持續大力推展與經濟民生相關的基建工程，政府的基本工程開支將增加至未來平均每年約1,200億元。局方認為隨著經濟回暖，私營工程項目量亦將會回升。該局常任秘書長（工務）劉俊傑表示，人才屬建造業發展重要一環，財政預算案提出兩項措施協助業界持續建立人才庫，與建造業界合共出資2.69億元培訓專業人員、以及資助僱主聘請及挽留人才。
有建築設計事務所年青僱員認同津貼計劃，認為可幫助新畢業學員盡快找到工作，並有機會留在行業繼續考牌及學習，對他們的持續發展很有幫助。
發展局局長甯漢豪今日在網頁發表新一篇「局長隨筆」，介紹兩項在職培訓津貼計劃，以支持建造業專業發展。劉俊傑表示，2月公布的財政預算案提出分別資助僱主及學員，支援不同崗位的年輕從業員進行在職培訓，為建造業青年畢業生提供在職培訓津貼，協助業界持續建立人才庫。
9500萬延續「在職培訓津貼先導計劃」兩個學年
第一項措施是延續「在職培訓津貼先導計劃」，建造業議會主席何安誠介紹，計劃透過資助高級文憑畢業生修讀與建造業相關兼讀制學位課程，同時鼓勵他們加入建造業，爭取工作經驗。自2023/24年度首次推出這項計劃，過去兩個學年已資助約1,000名在職學員兼讀與建造業相關學位課程。他指計劃廣受青年及業界歡迎，推出首年已錄得相關學位課程報名人數增幅平均超過五成。
發展局將與建造業議會合共撥款約9,500萬元，在未來兩個學年延續此計劃，每名學員可獲發放最多三年津貼，資助總額最多達9萬元，預計會有額外約1,000名學員受惠。
讀工學士學位課程受惠學員：這項資助減輕進修經濟負擔
現正從事物業及設施管理工作的冼嘉棋是受惠學員之一，他獲計劃的資助，在香港高等教育科技學院修讀屋宇設備工程（榮譽）工學士學位課程。他表示很高興有這項資助以減輕他進修的經濟負擔，期望透過修讀學位課程踏上建造業專業晉升階梯，累積更多工作經驗後在工程方面持續專業發展。他認為政府提供資助反映了對建造業人才發展的重視，亦增加青年人對投身建造業的信心。
理大課程統籌：畢業生在行業中找到很好發展機會
香港理工大學專業及持續教育學院是舉辦課程院校之一，測量及建設環境學（榮譽）理學士組合課程統籌鄧麗儀認為，對於高級文憑畢業生或有意轉行的畢業生，津貼計劃能大大減輕他們在學費方面的負擔。她表示，看到許多具潛質的學生修讀課程後成功投身建造業，並在行業中找到很好的發展機會。
1.74億資助僱主聘請及挽留人才
在政府支持下，建造業議會出資1.74億元，推出「建造業專業學位課程畢業生在職培訓津貼計劃」，資助僱主聘請及挽留人才，協助建造業相關學位畢業生持續在職培訓，以考取專業資格。
何安誠表示，津貼計劃資助僱主為合共約2,500名工程、建築、測量、規劃及園境的學位課程畢業生及400名建造相關高級文憑課程年輕畢業生（35歲或以下）提供在職培訓。成功申請的建造業僱主，必須於整個津貼期（12個月）僱用不少於獲批名額數目的青年專才，就每名聘請的青年專才獲發每月5,000元資助，為期12個月，合共60,000元。
建造業議會表示，津貼計劃已於四月中截止申請，業界反應非常踴躍，預計於五月內完成審批並發出結果通知。
建築師學會理事：私營工程量減少 資助計劃助共渡時艱
香港建築師學會理事陳頌義認為津貼計劃推出正好幫助業界過渡，雖然近期私營工程量減少而令業界在挽留人才面對挑戰，但未來兩、三年經濟再度蓬勃時，業界必須確保有足夠人手以迎接下一個高峰。政府推出這個計劃十分合時，可以幫助他們挽留人才，共渡時艱。
建築設計事務所年青僱員：更有機會可以留在建築師行業
建築設計事務所年青僱員Ronald及Hilarie亦認同津貼計劃，表示可幫助新畢業學員盡快找到工作，並有機會留在行業繼續考牌及學習，對他們的持續發展很有幫助。最近畢業的Hilarie認為，增設計劃令她更有機會可以留在建築師行持續考牌及學習更多。
Ronald認同「建造業專業學位課程畢業生在職培訓津貼計劃」，他表示可幫助新畢業學員盡快找到工作。
香港建造商會會長廖聖鵬認為，津貼計劃對建造業界包括承建商甚為重要，能支持行業繼續培育及聘請年輕專才，培育相關學位及高級文憑畢業生成為工地管理的骨幹，並向他們提供向上晉升的階梯，增強他們投身行業的信心。承建商會全力支持政府這項計劃，為建造業年輕一代提供貼地在職培訓。