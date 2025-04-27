發展局料私營工程量回升　與業界撥款2.69億元推動培訓及挽留人才

發展局指出，政府持續大力推展與經濟民生相關的基建工程，政府的基本工程開支將增加至未來平均每年約1,200億元。局方認為隨著經濟回暖，私營工程項目量亦將會回升。該局常任秘書長（工務）劉俊傑表示，人才屬建造業發展重要一環，財政預算案提出兩項措施協助業界持續建立人才庫，與建造業界合共出資2.69億元培訓專業人員、以及資助僱主聘請及挽留人才。



有建築設計事務所年青僱員認同津貼計劃，認為可幫助新畢業學員盡快找到工作，並有機會留在行業繼續考牌及學習，對他們的持續發展很有幫助。



發展局常任秘書長（工務）劉俊傑指出，人才屬建造業發展重要一環，2025-26年度《財政預算案》提出兩項措施，協助業界持續建立人才庫。（發展局提供圖片）

發展局局長甯漢豪今日在網頁發表新一篇「局長隨筆」，介紹兩項在職培訓津貼計劃，以支持建造業專業發展。劉俊傑表示，2月公布的財政預算案提出分別資助僱主及學員，支援不同崗位的年輕從業員進行在職培訓，為建造業青年畢業生提供在職培訓津貼，協助業界持續建立人才庫。

9500萬延續「在職培訓津貼先導計劃」兩個學年

第一項措施是延續「在職培訓津貼先導計劃」，建造業議會主席何安誠介紹，計劃透過資助高級文憑畢業生修讀與建造業相關兼讀制學位課程，同時鼓勵他們加入建造業，爭取工作經驗。自2023/24年度首次推出這項計劃，過去兩個學年已資助約1,000名在職學員兼讀與建造業相關學位課程。他指計劃廣受青年及業界歡迎，推出首年已錄得相關學位課程報名人數增幅平均超過五成。

發展局將與建造業議會合共撥款約9,500萬元，在未來兩個學年延續此計劃，每名學員可獲發放最多三年津貼，資助總額最多達9萬元，預計會有額外約1,000名學員受惠。

建造業議會主席何安誠表示，該會將政府合共撥款約9,500萬元延續「在職培訓津貼先導計劃」。（發展局提供圖片）

讀工學士學位課程受惠學員：這項資助減輕進修經濟負擔

現正從事物業及設施管理工作的冼嘉棋是受惠學員之一，他獲計劃的資助，在香港高等教育科技學院修讀屋宇設備工程（榮譽）工學士學位課程。他表示很高興有這項資助以減輕他進修的經濟負擔，期望透過修讀學位課程踏上建造業專業晉升階梯，累積更多工作經驗後在工程方面持續專業發展。他認為政府提供資助反映了對建造業人才發展的重視，亦增加青年人對投身建造業的信心。

現正從事物業及設施管理工作的冼嘉棋是受惠學員之一，他獲資助在香港高等教育科技學院修讀屋宇設備工程（榮譽）工學士學位課程。（發展局提供圖片）

現正從事物業及設施管理工作的冼嘉棋是受惠學員之一，他獲資助在香港高等教育科技學院修讀屋宇設備工程（榮譽）工學士學位課程。（發展局提供圖片）

理大課程統籌：畢業生在行業中找到很好發展機會

香港理工大學專業及持續教育學院是舉辦課程院校之一，測量及建設環境學（榮譽）理學士組合課程統籌鄧麗儀認為，對於高級文憑畢業生或有意轉行的畢業生，津貼計劃能大大減輕他們在學費方面的負擔。她表示，看到許多具潛質的學生修讀課程後成功投身建造業，並在行業中找到很好的發展機會。

理工大學專業及持續教育學院測量及建設環境學（榮譽）理學士組合課程統籌鄧麗儀表示，許多學生修讀課程後成功投身建造業。（發展局提供）

1.74億資助僱主聘請及挽留人才

在政府支持下，建造業議會出資1.74億元，推出「建造業專業學位課程畢業生在職培訓津貼計劃」，資助僱主聘請及挽留人才，協助建造業相關學位畢業生持續在職培訓，以考取專業資格。

何安誠表示，津貼計劃資助僱主為合共約2,500名工程、建築、測量、規劃及園境的學位課程畢業生及400名建造相關高級文憑課程年輕畢業生（35歲或以下）提供在職培訓。成功申請的建造業僱主，必須於整個津貼期（12個月）僱用不少於獲批名額數目的青年專才，就每名聘請的青年專才獲發每月5,000元資助，為期12個月，合共60,000元。

建造業議會表示，津貼計劃已於四月中截止申請，業界反應非常踴躍，預計於五月內完成審批並發出結果通知。

香港建築師學會理事陳頌義認為津貼計劃推出正好幫助業界過渡短期挑戰。（發展局提供）

建築師學會理事：私營工程量減少 資助計劃助共渡時艱

香港建築師學會理事陳頌義認為津貼計劃推出正好幫助業界過渡，雖然近期私營工程量減少而令業界在挽留人才面對挑戰，但未來兩、三年經濟再度蓬勃時，業界必須確保有足夠人手以迎接下一個高峰。政府推出這個計劃十分合時，可以幫助他們挽留人才，共渡時艱。

建築設計事務所年青僱員Hilarie最近畢業，她認為增設計劃令她更有機會可以留在建築師行持續考牌及學習更多。（發展局提供）

建築設計事務所年青僱員：更有機會可以留在建築師行業

建築設計事務所年青僱員Ronald及Hilarie亦認同津貼計劃，表示可幫助新畢業學員盡快找到工作，並有機會留在行業繼續考牌及學習，對他們的持續發展很有幫助。最近畢業的Hilarie認為，增設計劃令她更有機會可以留在建築師行持續考牌及學習更多。

Ronald認同「建造業專業學位課程畢業生在職培訓津貼計劃」，他表示可幫助新畢業學員盡快找到工作。

建築設計事務所年青僱員Ronald認同「建造業專業學位課程畢業生在職培訓津貼計劃」可幫助新畢業學員盡快找到工作。（發展局提供）

香港建造商會會長廖聖鵬認為，津貼計劃對建造業界包括承建商甚為重要，能支持行業繼續培育及聘請年輕專才，培育相關學位及高級文憑畢業生成為工地管理的骨幹，並向他們提供向上晉升的階梯，增強他們投身行業的信心。承建商會全力支持政府這項計劃，為建造業年輕一代提供貼地在職培訓。