「金鐘二橋」今啟用　政府總部直達太古廣場　一項輸「金鐘一橋」

連接太古廣場和夏慤花園的行人天橋「金鐘二橋」，今日（11日）起正式啟用，行人可由政府總部、立法會、中信大廈直接往來太古廣場，毋須再經金鐘廊及海富中心，料擠逼感大減。發展局局長甯漢豪在開幕儀式致辭指，該行人天橋見證政府與私人機構攜手合作，利用政策加強社區連繫性和行人暢達度。



與連接太古廣場和金鐘廊的「金鐘一橋」不同，「金鐘二橋」並非密封式，因此也沒有如一橋般設有空調系統，炎夏行經無法「過冷河」。



連接太古廣場和夏慤花園的行人天橋「金鐘二橋」今日正式啟用。（發展局Facebook）

連接太古廣場和夏慤花園的行人天橋「金鐘二橋」今日正式啟用。（發展局Facebook）

政府豁免私人業主為提供行人連接通道補地價

為提高行人暢達度和社區連繫的行人通道，政府早前推出鼓勵政策，豁免私人業主因提供行人連接通道修訂契約所須繳付的土地補價。連接太古廣場和夏慤花園的行人天橋「金鐘二橋」，在這個情況下興建，今日起正式啟用。

甯漢豪指，金鐘二橋不僅是一條行人連接通道，更見證了政府與私人機構攜手合作。（發展局Facebook）

甯漢豪：「金鐘二橋」見證政府與私人機構攜手合作

甯漢豪指，金鐘二橋不僅是一條行人連接通道，更見證政府與私人機構攜手合作，利用政策加強社區連繫性和行人暢達度。她表示，金鐘二橋為海濱與內陸地區之間提供全天候及無障礙網絡，為市民提供多一條連接港鐵金鐘站及鄰近政府設施和商業大廈的天橋。

甯漢豪又表示，適逢今日是母親節，而母親總是把家人連繫起來 ，讓大家生活過得舒適，如金鐘二橋一樣。她指希望藉着今天感謝天下母親的付出，並祝願她們母親節快樂。