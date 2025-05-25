輪候公屋現金津貼6月結束　9成受訪領取者憂極大影響　社協促延長

自2021年推出的現金津貼試行計劃將在6月底結束。社協今年5月以問卷訪問330名基層租戶，發現逾4成人正領取現金津貼，其中9成人認為如暫停津貼對生活有大影響，部分人要節衣縮食及減少子女學習開支等。



社協今年5月以問卷訪問330名基層租戶，發現逾4成人正領取現金津貼，其中9成人認為如暫停津貼對生活有大影響。（社協提供）

社協指，現時現金津貼餘額約20億元，政府應延續計劃最少一年，直至簡約公屋供應較穩定後，再作檢討及檢視。（社協提供）

七成受訪者稱因有津貼而搬至環境更理想單位

政府自2021年起，向輪候公屋滿3年、沒領取綜援的一般公屋申請者每月發放1,300至3,900元的現金津貼，計劃將於下月底結束。社協調查發現，有約八成半正領取現金津貼的人士認為有助紓緩租金、水電、雜費引致的經濟及精神壓力，約七成人因津貼而搬遷至環境更理想的單位。

另外，約九成人認為如暫停津貼對生活有大影響，部分人因而要節衣縮食及減少子女學習開支等。有約96%受訪者認為政府應篩選個別困難住戶，向他們繼續派發津貼，而非「一刀切」取消。

領取津貼劏房戶：要重返職場賺錢

年逾50、育有兩名子女的阿娟輪候公屋近5年，現居於月租約6,500元的200平方呎劏房，去年起每月領取2,700元現金津貼。阿娟最近因手腳勞損辭職，全家僅靠女兒約1.3萬元的收入支撐開支。阿娟表示，兒子是應屆DSE中學文憑試考生，現金津貼讓他可以負擔兒子的補習費等。惟現時現金津貼將停止，她只好重返職場，希望政府能繼續發放現金津貼。

社協指，現時現金津貼餘額約20億元，政府應延續計劃最少一年，直至簡約公屋供應較穩定後，再作檢討及檢視。