2025預算案｜公屋聯會倡輪候公屋戶續有現金津貼、籲勿削經濟扶助

政府將於下月26日發表新一份《財政預算案》。公屋聯會今日（31日）到政府總部請願，表示儘管本財政年度錄得近千億元的赤字，亦應盡量避免削減基層市民的經濟扶助措施。他們要求再延長「現金津貼試行計劃」以支援輪候公屋三年或以上仍未獲配屋的基層家庭、及放寬資助出售房屋業主樓換樓等。



公屋聯會到政府總部請願。（公屋聯會提供）

公屋申請時間仍處於較高水平

公屋聯會就《財政預算案》提出5項建議，包括要求延長「現金津貼試行計劃」。他們表示，截至去年9月底，雖然一般公屋申請者平均輪候時間下降至5.5年，但輪候公屋的時間仍然處於較高水平，故建議應繼續延長試行計劃，紓緩基層市民的經濟負擔。

有關津貼計劃原定為期三年，政府後來宣布延長一年至今年六月底，並會適時檢討計劃。計劃以輪候公屋逾三年仍未獲首次編配公屋的基層二人或以上住戶為對象，津貼額視乎家庭成員人數，由每月一千三百元至三千九百元不等，以舒緩基層家庭的生活壓力。

公屋聯會建議檢視新發展區的公私營房屋比例，考慮調整至五比五。（公屋聯會提供）

促綠置居提供更多大單位數目 引入按揭貸款產品

他們亦建議放寬資助出售房屋業主樓換樓，認為可充實年長業主的退休經濟、激活居二市場的流轉、有助於政府增加印花稅的收益。他們認為政府及房委會可先在綠置居項目中，可考慮進一步增加較大單位面積的數目及比例，吸引綠表住戶申購。同時，亦可因應未來有更多大單位的供應下，研究引入更多按揭貸款的產品，協助市民成功置業。

另外，公屋聯會建議檢視新發展區公私營房屋供應比例，譬如在不同的新發展區域中，可以考慮區內的產業發展、人才需要等，將公私營房屋比例可調整至5比5。

彩虹邨重建11幢樓共7,400個單位分三期重建，第一期最快2028年遷出，重建料2049年全部落成。（梁鵬威攝）

促政府考慮在舊屋邨推出深度遊產品

他們又認為公共屋邨也可以配合「無處不旅遊」概念，指舊有公共屋邨可吸引本地市民及訪港遊客參觀，例如彩虹邨等，政府亦可考慮結合舊屋邨及傳統文化的特點，整合及推出更多深度遊的旅遊產品。